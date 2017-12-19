ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии

20.12.2017 12:00 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely планируется предоставлять субсидии, сообщил заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая сегодня на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное - будет предоставлена субсидия для покупателя автомобиля", - проинформировал Александр Огородников. По его словам, соответствующее распоряжение главы государства подготовлено, ожидается его принятие в текущем году.

Александр Огродников добавил, что с учетом этой субсидии у автомобиля "будет адекватная цена".

Что касается продажи основных объемов производимой продукции, Беларусь нацелена в первую очередь на российский рынок, сказал замминистра. "Мы уверены, что те объемы, которые мы будем производить, начиная со следующего года (да уже и в этом году), мы будем продавать", - заметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика