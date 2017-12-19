Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely планируется предоставлять субсидии, сообщил заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая сегодня на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное - будет предоставлена субсидия для покупателя автомобиля", - проинформировал Александр Огородников. По его словам, соответствующее распоряжение главы государства подготовлено, ожидается его принятие в текущем году.

Александр Огродников добавил, что с учетом этой субсидии у автомобиля "будет адекватная цена".

Что касается продажи основных объемов производимой продукции, Беларусь нацелена в первую очередь на российский рынок, сказал замминистра. "Мы уверены, что те объемы, которые мы будем производить, начиная со следующего года (да уже и в этом году), мы будем продавать", - заметил он.-0-