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Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии
20.12.2017 12:00 — Новости Экономики | БелТА
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely планируется предоставлять субсидии, сообщил заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая сегодня на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное - будет предоставлена субсидия для покупателя автомобиля", - проинформировал Александр Огородников. По его словам, соответствующее распоряжение главы государства подготовлено, ожидается его принятие в текущем году.
Александр Огродников добавил, что с учетом этой субсидии у автомобиля "будет адекватная цена".
Что касается продажи основных объемов производимой продукции, Беларусь нацелена в первую очередь на российский рынок, сказал замминистра. "Мы уверены, что те объемы, которые мы будем производить, начиная со следующего года (да уже и в этом году), мы будем продавать", - заметил он.-0-
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