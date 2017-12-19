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Депутат усомнился в адекватности цены на белорусский Geely

20.12.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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На заседании Палаты представителей член Постоянной комиссии по международным делам Виталий Мисевец задал вопрос заместителю главы Министерства промышленности Александру Огородникову об адекватности цены на белорусский кроссовер и поинтересовался, кому мы будем продавать такое количество авто.


Напомним, ранее завод озвучил цены на Geely Atlas — они варьируются от 17 600 до 26 300 долларов в эквиваленте. Депутат усомнился, будет ли такая цена на кроссовер подъемной для белорусов.

— Мы делаем отечественный автомобиль, и главным покупателем должен быть белорусский человек! — отметил Виталий Мисевец.

— С учетом субсидий — будет, — заверил замглавы Минпрома Алесандр Огородников. Он напомнил, что сейчас разрабатывается программа субсидий и кредитов для белорусских покупателей — проект уже разработан, в том числе с участием лизинговых компаний.

— Проект распоряжения о субсидиях подготовлен, — уточнил первый вице-премьер Владимир Семашко.

К тому же Виталий Мисевец поинтересовался, кому Беларусь будет продавать такое количество собранных автомобилей. Проектная мощность завода на первом этапе составит 60 тысяч машин в год. 90% автомобилей будет реализовываться в России.
В Россию завод «БелДжи» планирует начать поставки авто после Нового года. Цены на кроссовер официально не озвучены, однако, по данным «Автостата», диапазон цен на белорусский автомобиль будет варьироваться от 900 тысяч российский рублей до 1,6 миллиона,(от 15,3 до 27,3 тысяч долларов).

Александр Огородников отметил, что Geely продается в России лучше других китайских авто.

 
 
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Ранее завод озвучил цены на Geely Atlas - они варьируются от 17 600 до 26 300 долларов в эквиваленте. Депутат усомнился, будет ли такая цена на кроссовер подъемной для...

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