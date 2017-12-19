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Депутат усомнился в адекватности цены на белорусский Geely
20.12.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
На заседании Палаты представителей член Постоянной комиссии по международным делам Виталий Мисевец задал вопрос заместителю главы Министерства промышленности Александру Огородникову об адекватности цены на белорусский кроссовер и поинтересовался, кому мы будем продавать такое количество авто.
Напомним, ранее
— Мы делаем отечественный автомобиль, и главным покупателем должен быть белорусский человек! — отметил Виталий Мисевец.
— С учетом субсидий — будет, — заверил замглавы Минпрома Алесандр Огородников. Он напомнил, что сейчас разрабатывается программа субсидий и кредитов для белорусских покупателей — проект уже разработан, в том числе с участием лизинговых компаний.
— Проект распоряжения о субсидиях подготовлен, — уточнил первый вице-премьер Владимир Семашко.
К тому же Виталий Мисевец поинтересовался, кому Беларусь будет продавать такое количество собранных автомобилей.
Александр Огородников отметил, что Geely продается в России лучше других китайских авто.
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