ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск не устроила цена электроэнергии из России

20.12.2017 13:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Беларусь не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии  с 2018 года отказывается от ее закупок, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.

Минск не устроила цена электроэнергии из России
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году

"Мы завершили переговоры с Россией", — сказал министр, выступая в парламенте на закрытии зимней сессии. Он акцентировал внимание, что Беларусь отказывается покупать электроэнергию по тем ценам, которые предлагает Россия.

В свою очередь компания "Интер РАО" заявила о готовности готово поставлять электроэнергию в Беларусь при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме. 

"Мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — констатировал глава ведомства. Ранее планировалось, что Беларусь откажется от импорта электроэнергии в 2020 году.

Минск не устроила цена электроэнергии из России
© Sputnik/ Андрей Александров
Высший пилотаж в белорусской нефтепереработке

Министр подчеркнул, что по своим затратам на производство электроэнергии Беларусь близка к затратам в РФ, несмотря на что, что цена газа в 2 раза выше. Обращал на этот факт внимание и вице-премьер Владимир Семашко, также выступавший перед парламентариями. По его словам, в себестоимости выработки киловатт-часа электроэнергии газ доходит до 85%. Именно это настораживает Минск, когда речь идет о создании единого рынка электроэнергии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Как можно, имея газ в два раза дороже, идти в какой-то рынок, открывать свой рынок?" — сказал Семашко. По его словам, это может привести к остановке белорусских электростанций.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что в 2015 году из-за невыгодных цен Минск принял решение отказаться от поставок электроэнергии из Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика