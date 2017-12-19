Минск не устроила цена электроэнергии из России

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Беларусь не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии с 2018 года отказывается от ее закупок, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.



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"Мы завершили переговоры с Россией", — сказал министр, выступая в парламенте на закрытии зимней сессии. Он акцентировал внимание, что Беларусь отказывается покупать электроэнергию по тем ценам, которые предлагает Россия.

В свою очередь компания "Интер РАО" заявила о готовности готово поставлять электроэнергию в Беларусь при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме.

"Мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — констатировал глава ведомства. Ранее планировалось, что Беларусь откажется от импорта электроэнергии в 2020 году.



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Министр подчеркнул, что по своим затратам на производство электроэнергии Беларусь близка к затратам в РФ, несмотря на что, что цена газа в 2 раза выше. Обращал на этот факт внимание и вице-премьер Владимир Семашко, также выступавший перед парламентариями. По его словам, в себестоимости выработки киловатт-часа электроэнергии газ доходит до 85%. Именно это настораживает Минск, когда речь идет о создании единого рынка электроэнергии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Как можно, имея газ в два раза дороже, идти в какой-то рынок, открывать свой рынок?" — сказал Семашко. По его словам, это может привести к остановке белорусских электростанций.