|
В Верховной раде предложили поискать замену Минску в переговорах по ситуации в Украине
20.12.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
Искать другую страну в качестве переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Причиной тому — голосование Беларуси в Генассамблее ООН по резолюции по обеспечению прав человека в Крыму.
Как
«Я абсолютно уверен, что нам нужно предлагать другую страну для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии», — заявил нардеп и представитель Меджлиса с трибуны парламента.
Ранее с критикой позиции Минска выступала представитель Украины в Гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. «Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило „нейтральности“ для другой, нежели у России, позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», —
Во вторник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат рады отметил, что Беларусь позиционирует себя как страна, которая обеспечивает площадку для диалога и встречи по урегулированию украинского конфликта, но...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии