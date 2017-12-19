В Верховной раде предложили поискать замену Минску в переговорах по ситуации в Украине

Искать другую страну в качестве переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Причиной тому — голосование Беларуси в Генассамблее ООН по резолюции по обеспечению прав человека в Крыму.

Как сообщает «Украинская правда» , Чубаров отметил, что Беларусь позиционирует себя как страна, которая обеспечивает площадку для диалога и встречи по урегулированию украинского конфликта, но на самом деле это не так.

«Я абсолютно уверен, что нам нужно предлагать другую страну для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии», — заявил нардеп и представитель Меджлиса с трибуны парламента.

Ранее с критикой позиции Минска выступала представитель Украины в Гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. «Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило „нейтральности“ для другой, нежели у России, позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», — заметила Геращенко после первого голосования по проекту резолюции, когда Минск также высказался против.

Во вторник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. Инициаторы резолюции — украинская делегация. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 стран воздержались. Поддержали инициативу большинство европейских стран, США, Грузия. Против выступили Россия, Китай, Беларусь, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержались многие страны Ближнего Востока, Египет, ОАЭ, Оман, а также Бразилия, Сальвадор, Чили.