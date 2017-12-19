Глава МИД Литвы о БелАЭС: Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, внешних рынков нет

Островецкая АЭС является источником угроз окружающей среде и ядерной безопасности, а пользы от проекта просто не существует. Об этом министр иностранных дел Литвы заявил на встрече межведомственной рабочей группы по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности строящихся по соседству с Литвой атомных электростанций, сообщает МИД Литвы .



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет. Анализ потенциальной опасности выявляет тот факт, что данный проект обоснован не экономической логикой, а политическим расчетом», — сказал Линас Линкявичюс.

Участники встречи также обменялись информацией по вопросам безопасности Островецкой атомной электростанции, обсудили международные мероприятия за 2017 год, в ходе которых Литвой активно ставились вопросы безопасности Островецкой атомной электростанции и неоднократно подтверждалось, что Беларусь при строительстве Островецкой АЭС нарушает требования международных конвенций.

На встрече также отметили, что Литва постоянно выражает озабоченность по поводу манипулирования международными инструментами ядерной безопасности и выборочным применением стандартов безопасности в ходе развития проекта Островецкой АЭС со стороны Беларуси. Важнейшие для Литвы вопросы — выбор Островецкой площадки для строительства АЭС и возможное негативное воздействие на окружающую среду и население Литвы не рассматривались ни миссией МАГАТЭ SEED, ни в ходе проведения ЕС стрессовых тестов, поэтому позиция Литвы остается неизменной: прекращение строительства Островецкой атомной электростанции и основательный пересмотр проекта с участием международных экспертов.

В сентябре указом министра иностранных дел Литвы был усилен состав межведомственной рабочей группы путем включения в ее состав вице-министров окружающей среды и энергетики, представителей Департамента противопожарной охраны и спасательной службы. Рабочей группе поручено координировать действия литовских учреждений, направленные на то, чтобы по соседству с Литвой не было опасных объектов ядерной энергетики.