Промышленных грандов поддержат рублем. Семашко: речь идет о реструктуризации долгов

На днях, предположительно, в четверг, будет принято решение о финансовой поддержке нескольких промышленных флагманов, в том числе БМЗ и МАЗа, рассказал в среду в парламенте вице-премьер Владимир Семашко.

«Речь идет в основном о реструктуризации долгов. Я говорил о том, как промышленность потеряла оборотку ( за вторую половину 2014 года , когда искусственно держали курс белорусского рубля — TUT.BY). Есть три системных проблемы. Первая — потерянная оборотка промышленности. То есть сегодня ситуация благоприятная, но оборотные средства надо восполнять. Вторая — брали кредиты по 50−60% и закредитовались, сегодня это тяжелое бремя для предприятий. Третье, если взять БМЗ, — мировых цены на их продукцию за три года упали примерно в два раза, а в бизнес-планах, которые делались ранее, потоки рассчитывались исходя из прежних цен и ставок по кредитам», — рассказал вице-премьер.

Проблему он описал на примере модернизированного предприятия деревообработки, ОАО «Ивацевичидрев». Семашко заверил, что предприятие работает рентабельно (16,8%), обслуживает все кредитные линии. «Темп роста экспорта — 134%. В стуктуре продаж экспорт — 82%, в том числе в Европу, в Польшу, Германию. Но у него на обслуживание кредитов из месячной выручки надо отдать 28,2%. Подумайте — 16,8% рентабельность, амортизацию надо учесть, и 28% на обслуживание кредита. А если бы платили по тем графикам, которые были выстроены до реструктуризации, 43% приходилось бы отдавать», — рассказал вице-премьер.

Семашко подчеркнул, что несмотря на реструктуризацию, все кредиты продолжат погашаться и обслуживаться. Все показатели текущей деятельности предприятия, долги которых предполагается реструктурировать, выполняются, заверил он.

По БМЗ, уточнил вице-премьер, речь идет о реструктуризации кредита на 70 млн долларов, «Ивацевичидрев» — около 35 млн, которые предполагается пролонгировать на 4 года.

Еще вчера, 19 декабря, на совещании президент Беларуси заявил о недопустимости постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет.

На совещание был вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики. Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе, отмечено на совещании.

По словам президента, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 млрд долларов. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. «Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги, — напомнил глава государства. — Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач».