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В Кыргызстане заявляют, что экс-премьер осел в Беларуси и сменил фамилию
20.12.2017 16:25 — Новости Экономики | Tut.by
Общественное объединение «Айкол Ала-Тоо»
На прошлой неделе активисты движения «Айкол Ала-Тоо», которые представляют интересы «пострадавших и семей погибших в апрельских событиях 2010 года в Бишкеке», провели акцию возле посольства Беларуси с требованием вернуть Усенова-Урицкого в Кыргызстан.
Данияр Усенов возглавлял правительство Кыргызстана с октября 2009 года по 7 апреля 2010 года. Во время апрельских событий он покинул страну. Позже суд заочно приговорил Усенова к пожизненному заключению в связи с теми событиями.
Подтвержденной информации о местонахождении Усенова нет. В посольстве Кыргызстана в Беларуси сообщили
В списке граждан, отказавшихся от гражданства Кыргызстана, фамилии экс-премьер-министра Данияра Усенова нет. Об этом «
TUT.BY не удалось получить оперативные комментарии в БНБК и МИД Кыргызстана.
Напомним, что решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было одобрено Александром Лукашенко чуть больше года назад. На площади порядка 160 га в течение 2016 — 2032 годов БНБК планирует построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у Экспортно-импортного банка Китая льготный кредит на сумму в 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. Хотя изначально у китайского банка планировалось запросить 853 млн долларов. Месяц назад БНБК согласилось предоставить Беларуси в залог имущество, которое будет создано при реализации инвестпроекта. Китайская CITIC Construction выступает генеральным подрядчиком проекта.
Недавно Лукашенко
По информации TUT.BY, создание БНБК лоббировали структуры, связанные с бывшим руководством Кыргызстана. Однако в Миноблисполкоме, которому до недавних пор принадлежало 33% акций БНБК, опровергали информацию о причастности к проекту беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который в 2010 году получил белорусское гражданство.
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Даниил Урицкий руководит свежеиспеченной "Белорусской национальной биотехнологической корпорацией".
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