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Украинскую журналистку "попросили" покинуть Беларусь - она в списке невъездных в Россию

20.12.2017 16:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Украинской журналистке, члену Киевского независимого медиапрофсоюза Михалине Скорик запретили въезд Россию, о чем она узнала во Фрунзенском РУВД Минска. Об этом журналистка 19 декабря написала у себя в Facebook.


Фото: mediananny.com

«В Минск стоило слетать хотя бы для того, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — написала Скорик.

Журналистка также написала, что 16 декабря ее вызвали во Фрунзенское РУВД Минска, где инспектор ей пояснил, что она находится в черном списке невъездных на территорию России, а поскольку правила распространяются на Союзное государство, в Беларуси ее нахождение тоже нежелательно.


«И выдал предписание со словами: Когда вы собирались уезжать? 19-го? Вот уезжайте и больше к нам не возвращайтесь. А то последствия могут быть серьезные», — написала журналистка и добавила, что уже почти летит в Киев, «то есть добросовестно выполняет предписание».

В Украине Михалина работала на телеканале «Интер», «Украина», редактором газеты «Левый берег». Муж Скориковой воевал на Донбассе и погиб в 2014 году в Иловайске.

 
Теги: Минск
 
 
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Правила черных списков в Союзном государстве распространяются на обе страны.

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