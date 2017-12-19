Украинской журналистке, члену Киевского независимого медиапрофсоюза Михалине Скорик запретили въезд Россию, о чем она узнала во Фрунзенском РУВД Минска. Об этом журналистка 19 декабря написала у себя в Facebook.



Фото: mediananny.com

«В Минск стоило слетать хотя бы для того, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — написала Скорик.

Журналистка также написала, что 16 декабря ее вызвали во Фрунзенское РУВД Минска, где инспектор ей пояснил, что она находится в черном списке невъездных на территорию России, а поскольку правила распространяются на Союзное государство, в Беларуси ее нахождение тоже нежелательно.





«И выдал предписание со словами: Когда вы собирались уезжать? 19-го? Вот уезжайте и больше к нам не возвращайтесь. А то последствия могут быть серьезные», — написала журналистка и добавила, что уже почти летит в Киев, «то есть добросовестно выполняет предписание».

В Украине Михалина работала на телеканале «Интер», «Украина», редактором газеты «Левый берег». Муж Скориковой воевал на Донбассе и погиб в 2014 году в Иловайске.