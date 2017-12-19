«За 30 лет на госслужбе не имел ни одного замечания. А два года назад перешел в банк — погнался за длинным рублем — и наткнулся на выговор, произвол со стороны коммерсантов и судей», — так на эмоциях описывает прелюдию к своей истории полковник запаса Алексей Петроченко. В 2015 году его назначили директором компании «Торговый Капитал-Инвест», но проработал в этой должности около полугода, после чего был уволен на фоне объявленной ликвидации предприятия, которое спустя год все же «воскресло».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Торговый Капитал-Инвест» — это 100% дочернее предприятие ЗАО «Банк торговый капитал» («ТК Банк»), которое было создано в 2008 году крупным иранским Банком Теджарат. Его доля сейчас составляет 99,89%. 0,11% акций принадлежит компании «Лада Гарант» белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. Несмотря на ограничение по привлечению вкладов физлиц, малоизвестный «ТК Банк» отнесен Нацбанком к 13 системно значимых банков страны. Нормативный капитал банка составляет 158 млн рублей, что на 107 млн рублей выше необходимого минимума.

Банковский кодекс не велит банкам вести небанковскую деятельность. Например, заниматься девелопментом. Чтобы устранить это противоречие «ТК Банк» по рекомендации Нацбанка зарегистрировал компанию «Торговый Капитал-Инвест», основным видом деятельности которой было определено «управление и сдача в субаренду изолированных помещений, расположенных в объектах недвижимости, принятых ЗАО „ТК Банк“ по решению судебных органов в счет погашения задолженности по проблемным кредитам».

В 2015 году тогдашний руководитель банка Игорь Соловьев предложил стать директором УП «Торговый Капитал-Инвест» чиновнику с 30-летним стажем, побывавшего в том числе начальником одного из управлений Совмина, Алексею Петроченко. Но реально порулить ему не удалось.

— Сошлись ряд факторов, почему откликнулся на эту работу. Было обязательство перед послом Ирана по предыдущему проекту. Думал, опыт и знания пригодятся здесь. Но оказалось — зря. Опыт никому не нужен. Там были важны совсем другие ценности, — утверждает Петроченко. — Мы провели множество совещаний, я постоянно направлял письменные обращения к руководству банка и Совету директоров по передаче предприятию объектов недвижимости для возможности организации работы, но никакого конкретного решения принято не было, а мои обращения игнорировались.

После прихода на пост председателя правления «ТК Банка» Владислава Горожанкина положение «Торговый Капитал-Инвест» изменилось. Сотрудники предприятия 2−3 месяца не получали зарплату, так как небольшой уставный фонд был израсходован на налоги и другие выплаты, а «наниматель не принимал никакого конкретного решения по деятельности предприятия», поясняет Петроченко. Собеседник в «ТК Банке» утверждает обратное — экс-чиновник «не привык работать».

В итоге директор предприятия был вынужден обратиться в Минское городское управления Департамента государственной инспекции Минтруда и соцзащиты с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства о труде и проинформировал об этом руководство банка.

За сутки до начала проверки все задолженности были погашены.

Но и после этого банк не передал предприятию недвижимость, зато начались «гонения неугодных». Более того, 26 ноября 2015 года Совет директоров решил запустить процедуру ликвидации УП «Торговый Капитал-Инвест».

— Никоим образом не собираюсь оспаривать решение о ликвидации, — говорит Петроченко. — Но тогда и увольнять сотрудников надо в соответствии с порядком, установленным законодательством Беларуси для таких случаев. Как бы не так. Сотрудникам предприятия под роспись были вручены уведомления об изменении существенных условий труда (зарплата снизилась в 10 раз) и в случае отказа или молчания все с 23 декабря 2015 года могли уволить по п. 5 ст.35 Трудового кодекса (отказ от продолжения работы с изменившимися условиями труда). Хотя начальник юридического управления «ТК Банк», визируя приказ об увольнении персонала по данной статье, написал, что это незаконно. Как можно изменить то, чего наниматель не предоставил?

23 декабря 2015 года все сотрудники УП «Торговый Капитал-Инвест» были уволены по п. 5 ст.35 Трудового кодекса, несмотря на поданное Петроченко заявление об увольнении по п. 1 ст.42 Трудового кодекса (расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в связи с ликвидацией предприятия).

Бывший директор «Торговый Капитал-Инвест» подал в суд иск о незаконном увольнении, потребовав окончательный расчет в соответствии с примечанием подписанного Акта по передаче-приему документов финансово-хозяйственной деятельности и имущества предприятия.

Суд Центрального района Минска все требования Петроченко отклонил, а свидетельские показания Соловьева и начальника юридического управления «ТК Банка» Вячеслава Синютина «толком не учтены, можно сказать полностью проигнорированы». Оппоненты Петроченко также упирали на то, что в ходе проведения проверки госинспекцией труда были установлены нарушения, допущенные УП «Торговый Капитал-Инвест». В частности, хранение трудовых книжек работников осуществлялось вне специально оборудованных мест.

Прокуратура Центрального района Минска опротестовала это решение суда и признала, что Петроченко должны были уволить по п. 1 ст.42 ТК с соблюдением гарантий, установленных при увольнении по данному основанию, в том числе с выплатой выходного пособия в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка.



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Мингорсуд рассмотрел дело снова и оставил в силе решение суда Центрального района. Окончательные точки над i в этой истории два месяца назад расставил заместитель генпрокурора Александр Лашин. По его мнению, суд пришел к правильному выводу, что у «нанимателя имелись законные основания для изменения существенных условий труда». «Учредителем проводились обоснованные организационные и экономические мероприятия, которые были связаны с неосуществлением предприятием хозяйственной деятельности, полным отсутствием объема работ, денежных средств и необходимостью снижения расходов по содержанию административно-управленческого аппарата в период ликвидации унитарного предприятия», говорится в ответе. В связи с отказом от продолжения работы на предложенных условиях бывший директор был правомерно уволен по п. 5 ст.35 ТК.

Пытаясь понять, почему изменилась позиция прокуратуры, Алексей Петроченко исследовал все обстоятельства дела и выявил переплетение родственных связей, которые вели в высокие кабинеты Верховного суда, Минюста и банка (имена фигурантов есть в редакции). «Я прекрасно понимаю, что с судебной системой справиться невозможно, так как у меня нет ни брата, ни свата, ни друга в этих инстанциях. Но мне важно, чтобы соблюдался закон. Поэтому хочу предать эту историю огласке», — резюмировал Петроченко.

Стоит отметить, что по решению совета директоров «ТК банка» в декабре 2016 года процедура ликвидации УП «Торговый Капитал-Инвест» была остановлена. Банком разработана новая стратегия развития дочернего предприятия, говорится в отчете «ТК Банка», датированном летом этого года. По словам Петроченко, на реанимации предприятия настаивал Нацбанк, которому не нравилось, что в банке был создан новый отдел, который в нарушение Банковского кодекса занимался недвижимостью. По информации сайта банка, банк реализует имущество торгово-офисных центров «Дидас-Персия» в Гомеле и Бресте, еще одного бизнес-центра в Минске, а также предлагает квартиры в рассрочку в столице.

«Суд признал [нашу] правоту. Поэтому комментарии излишни. А человеку нечем заняться, поэтому пишет письма [в разные инстанции]», — сказали в «ТК Банке». «Предполагавшая ликвидация и увольнение директора никак не связаны между собой», — добавили там, но не уточнили иные причины. В «ТК Банке» сообщили, что в настоящее время предприятие «Торговый Капитал-Инвест» ведет нормальную хозяйственную деятельность.

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