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"Экономика на пальцах". Новый бюджет со старыми проблемами и понимание президента ситуации в промышленности
20.12.2017 20:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 21 декабря в 15.25.
На этой неделе депутаты вникали в бюджет Беларуси на 2018 год. Нижняя палата парламента
Отметим, Лукашенко
Об этом подробнее будем говорить 21 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.
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"Экономика на пальцах". Новый бюджет со старыми проблемами и понимание президента ситуации в промышленности
В программе: разбор бюджета, миссия МВФ и активность Лукашенко.
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