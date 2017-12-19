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"Экономика на пальцах". Новый бюджет со старыми проблемами и понимание президента ситуации в промышленности

20.12.2017 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 21 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На этой неделе депутаты вникали в бюджет Беларуси на 2018 год. Нижняя палата парламента приняла его во втором чтении. Этот важнейший документ для нашей страны всегда вызывал повышенный интерес у автора программы «Экономика на пальцах». Поэтому большую часть программы мы посвятим бюджету.

Отметим, Лукашенко накануне заявил: «Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет». Означает ли это, что президент больше не будет спасать предприятия-зомби, заливая их кредитами? Тем более что и директора МВФ настоятельно рекомендуют нам взяться, наконец, за госпредприятия.

Об этом подробнее будем говорить 21 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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«С кого спросить?». Разбираем план Лукашенко по развитию Беларуси до 2040 года
 
 
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