Программа появится в прямом эфире 21 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

На этой неделе депутаты вникали в бюджет Беларуси на 2018 год. Нижняя палата парламента приняла его во втором чтении . Этот важнейший документ для нашей страны всегда вызывал повышенный интерес у автора программы «Экономика на пальцах» . Поэтому большую часть программы мы посвятим бюджету.

Отметим, Лукашенко накануне заявил : «Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет». Означает ли это, что президент больше не будет спасать предприятия-зомби, заливая их кредитами? Тем более что и директора МВФ настоятельно рекомендуют нам взяться, наконец, за госпредприятия.

Об этом подробнее будем говорить 21 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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