Министр энергетики пояснил причины отказа Беларуси от импорта электроэнергии с 2018 года

Министр энергетики Владимир Потупчик пояснил, почему Беларусь отказывается от импорта электроэнергии с 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

«Здесь нет никакой политики. Россия была и остается главным стратегическим партнером для Беларуси. Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер», — отметил Владимир Потупчик.

Министр обратил внимание, что Беларусь уже давно шла к отказу от импорта электроэнергии, постепенно сокращая ее поставки из-за рубежа и модернизируя собственную энергосистему. В стране реализованы две масштабные отраслевые программы, что позволило значительно повысить эффективность белорусской энергосистемы. В частности, в 2017 году расход топлива на производство электроэнергии составляет порядка 230 г условного топлива на 1 кВт. ч (это один из наиболее значимых показателей, который характеризует эффективность работы энергосистемы, в структуре затрат на генерацию электроэнергии топливная составляющая — 85%). У стран — партнеров Беларуси по ЕАЭС расход топлива на производство электроэнергии выше.

Таким образом, Беларусь сокращает затраты на производство электроэнергии — только за последние 5 лет они снизились на 30%, констатировал Владимир Потупчик. Это позволяет сохранить предельно низкие тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения. «Тариф на электроэнергию для населения практически такой же, как в России, при этом цена газа для белорусских энергетиков практически в 2 раза выше, чем у российских коллег. Что касается тепловой энергии, то тариф в 3 раза ниже, чем в РФ», — отметил он. Произошло снижение тарифов для реального сектора экономики — более чем на 15% за последние 5 лет.

Максимальный объем импортируемой в Беларусь электроэнергии составлял 7,8 млрд кВт. ч в год, в этом году он составит 2,7 млрд кВт.ч. В 2018 году от импорта решено отказаться. «Мы посчитали экономику и увидели, что для страны будет более выгодно обеспечить собственную выработку электроэнергии на наших источниках. Таким образом, мы снизим в 2018 году нагрузку на валютный рынок на $ 300 млн ($ 140 млн — сама закупка и $ 160 млн — экономия от модернизации белорусской энергосистемы)», — резюмировал Владимир Потупчик.