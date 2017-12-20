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Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий рынок ЕАЭС

20.12.2017 22:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза. Об этом заявил 20 декабря министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, передает БЕЛТА.

«Мы полагаем, что будем поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок ЕАЭС после того, как создадим общий рынок газа и будут созданы равные условия для всех стран. Наша электроэнергия конкурентоспособнее, чем у партнеров по ЕАЭС», — отметил министр.

Что касается поставок электроэнергии за рубеж в настоящее время, то Владимир Потупчик напомнил, что сейчас Беларусь экспортирует электроэнергию в Литву. Он привел данные, что за последние годы Беларусь оказывала Литве аварийную помощь в поставках электроэнергии 50 раз. Говоря о перспективах экспорта после ввода Белорусской АЭС, министр отметил, что пока в рассуждениях литовской стороны по этой теме преобладает политика, а не экономические расчеты. Однако после запуска АЭС, когда будут утверждены тарифы на вырабатываемую на станции электроэнергию, экономическая целесообразность все расставит на свои места, считает министр.

«Сегодня наша электроэнергия абсолютно конкурентоспособна, и мы рассчитываем, что этот канал поставок электроэнергии будет работать», — добавил он.

 
 
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Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза.

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