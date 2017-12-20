МИД пояснил позицию Беларуси при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции по Крыму

Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций и считает, что Генассамблея ООН — не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов. Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали заявления украинских политиков о голосовании Беларуси по резолюции по Крыму в Генеральной Ассамблее ООН 19 декабря.

В МИД заявили, что «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».

В МИД считают, что Генассамблея ООН — не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов.

«Именно поэтому мы в свое время предложили вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций. К сожалению, это предложение не прошло, и вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего», — заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.

«Голосование против страновых резолюций — не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти», — отметил представитель ведомства.

Во вторник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. Инициаторы резолюции — украинская делегация. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 — воздержались. Поддержали инициативу большинство европейских стран, США, Грузия. Против выступили Россия, Китай, Беларусь, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержались многие страны Ближнего Востока, Египет, ОАЭ, Оман, а также Бразилия, Сальвадор, Чили.

Из-за позиции Беларуси на голосовании депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил поискать замену Минску в переговорах по ситуации в Украине. Ранее с критикой позиции Минска выступала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.