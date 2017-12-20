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МИД пояснил позицию Беларуси при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции по Крыму
20.12.2017 22:05 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций и считает, что Генассамблея ООН — не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов. Так в Министерстве иностранных дел
В МИД заявили, что «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».
В МИД считают, что Генассамблея ООН — не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов.
«Именно поэтому мы в свое время предложили вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций. К сожалению, это предложение не прошло, и вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего», — заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.
«Голосование против страновых резолюций — не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти», — отметил представитель ведомства.
Во вторник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций
Из-за позиции Беларуси на голосовании депутат Верховной рады Рефат Чубаров
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Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций и считает, что Генассамблея ООН - не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов.
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