Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2018 год

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год" был одобрен в среду членами Совета Республики.

Сенаторы приняли проект бюджета единогласно. Заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Михаил Ситько отметил, что бюджет сбалансирован и реалистичен. Он имеет социальную направленность. Парламентарий обратил внимание, что в следующем году планируется существенно увеличить бюджет ассигнования на образование, здравоохранение, а также на повышение зарплат.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутаты приняли республиканский бюджет во втором чтении

На образование будет выделено на 9,6% больше, чем в 2017 году, на здравоохранение – на 3,5%.

В целом на эти отрасли из консолидированного бюджета предусматривается соответственно Br5,6 млрд и Br4,8 млрд.

Также в среду сенаторы приняли поправки в Бюджетный кодекс. Всего по итогам прошедшей сессии Совет Республики одобрил 45 законопроектов и принял к сведению пять декретов президента Беларуси.

"Сегодня завершается работа третьей сессии Совета Республики шестого созыва. Парламент принял бюджет на 2018 год. Определены показатели социально-экономического развития на третий год пятилетки. Одобрен Декрет № 7 "О развитии предпринимательства" — ключевой документ из "пакета по содействию бизнесу". Подготовлен проект плана законопроектной деятельности на 2018 год, в котором учтены законопроекты, предложенные Советом Республики", — подвел итоги работы сессии председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Весь прирост доходов республиканского бюджета будет направлен на увеличение фонда оплаты труда и пенсий военнослужащих, а также на обслуживание госдолга.

В проекте бюджета предусмотрены средства на подготовку и участие белорусских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, Летних юношеских ОИ в Буэнос-Айресе и подготовку к Европейским играм-2019, которые будут проводиться в Минске. Расходы на физкультуру и спорт запланированы в сумме 173,7 млн.

На культуру будут направлены 100,3 млн. Расходы на социальную политику прирастают на 3%. На поддержку многодетных семей предусмотрены необходимые средства в сумме более Br348 млн.