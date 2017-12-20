Семашко рассказал, как будут продавать автомобили Geely

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Крупнейшим рынком сбыта автомобильной продукции должен стать рынок России, а для продажи внутри страны будут разрабатываться программы по субсидированию. Об этом сообщил накануне в Палате представителей вице-премьер Владимир Семашко.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году

Набор опций идентичен, но дешевле

После того, как были обнародованы цены на первые выпущенные автомобили, многие скептически отнеслись к их быстрому продвижению на рынке — стоимость белорусских авто оказалась весьма внушительной.

"В любом бизнесе есть такое понятие, как себестоимость. Государство не может выступать филантропом и спонсором. Мы заводы для чего строим? Чтобы создать в экономике новые рабочие места, чтобы нового налогоплательщика родить. Чтобы в конце концов дать своим людям продукт более конкурентный по всем параметрам", — подчеркнул Семашко.

Семашко выразил твердую уверенность, что наш автомобиль выдержит конкуренцию. Например, аналогом Geely Atlas, по словам вице-премьера, будет Kia Sportage. Двигатель и набор опций у этих машин практически идентичен. А по цене белорусский аналог будет более выигрышным вариантом.

Планы и "народное" авто

© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН Лукашенко открыл завод Geely в Борисове

По планам в будущем году "БелДжи" должен изготовить и продать не менее 25 тысяч авто Geely, а через несколько лет этот объем планируется довести до 60 тысяч в год.

Большие надежды возлагаются на автомобили, которые будут проще, чем Geely Atlas, зато более выигрышные по цене — она ожидается в районе 9,5-11,5 тыс. долларов. Первую партию завод "БелДжи" планирует выпустить уже в феврале 2018.

15 декабря были объявлены цены на автомобили Geely. Так, цена на Geely Atlas в базовой комплектации стартует с отметки 17 600 долларов.

Для продаж на белорусском будут предоставляться субсидии, заявлял ранее замминистра промышленности Александр Огородников. Сейчас идет разработка программы по стимулированию, для этого будут задействованы лизинговые компании, банки.