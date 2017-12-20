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Семашко рассказал, как будут продавать автомобили Geely

21.12.2017 06:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Крупнейшим рынком сбыта автомобильной продукции должен стать рынок России, а для продажи внутри страны будут разрабатываться программы по субсидированию. Об этом сообщил накануне в Палате представителей вице-премьер Владимир Семашко.

Семашко рассказал, как будут продавать автомобили Geely
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году

Набор опций идентичен, но дешевле

После того, как были обнародованы цены на первые выпущенные автомобили, многие скептически отнеслись к их быстрому продвижению на рынке — стоимость белорусских авто оказалась весьма внушительной.

"В любом бизнесе есть такое понятие, как себестоимость. Государство не может выступать филантропом и спонсором. Мы заводы для чего строим? Чтобы создать в экономике новые рабочие места, чтобы нового налогоплательщика родить. Чтобы в конце концов дать своим людям продукт более конкурентный по всем параметрам", — подчеркнул Семашко.

Семашко выразил твердую уверенность, что наш автомобиль выдержит конкуренцию. Например, аналогом Geely Atlas, по словам вице-премьера, будет Kia Sportage. Двигатель и набор опций у этих машин практически идентичен. А по цене белорусский аналог будет более выигрышным вариантом.

Планы и "народное" авто
Семашко рассказал, как будут продавать автомобили Geely
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
Лукашенко открыл завод Geely в Борисове

По планам в будущем году "БелДжи" должен изготовить и продать не менее 25 тысяч авто Geely, а через несколько лет этот объем планируется довести до 60 тысяч в год.

Большие надежды возлагаются на автомобили, которые будут проще, чем Geely Atlas, зато более выигрышные по цене — она ожидается в районе 9,5-11,5 тыс. долларов. Первую партию завод "БелДжи" планирует выпустить уже в феврале 2018.

15 декабря были объявлены цены на автомобили Geely. Так, цена на Geely Atlas в базовой комплектации стартует с отметки 17 600 долларов.

Для продаж на белорусском будут предоставляться субсидии, заявлял ранее замминистра промышленности Александр Огородников. Сейчас идет разработка программы по стимулированию, для этого будут задействованы лизинговые компании, банки.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер выразил уверенность что цены на новые белорусские автомобили Geely конкурентны на рынке.

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