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Семашко рассказал, как будут продавать автомобили Geely
21.12.2017 06:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Крупнейшим рынком сбыта автомобильной продукции должен стать рынок России, а для продажи внутри страны будут разрабатываться программы по субсидированию. Об этом сообщил накануне в Палате представителей вице-премьер Владимир Семашко.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Набор опций идентичен, но дешевле
После того, как были обнародованы цены на первые выпущенные автомобили, многие скептически отнеслись к их быстрому продвижению на рынке — стоимость белорусских авто оказалась весьма внушительной.
"В любом бизнесе есть такое понятие, как себестоимость. Государство не может выступать филантропом и спонсором. Мы заводы для чего строим? Чтобы создать в экономике новые рабочие места, чтобы нового налогоплательщика родить. Чтобы в конце концов дать своим людям продукт более конкурентный по всем параметрам", — подчеркнул Семашко.
Семашко выразил твердую уверенность, что наш автомобиль выдержит конкуренцию. Например, аналогом Geely Atlas, по словам вице-премьера, будет Kia Sportage. Двигатель и набор опций у этих машин практически идентичен. А по цене белорусский аналог будет более выигрышным вариантом.
Планы и "народное" авто
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
По планам в будущем году "БелДжи" должен изготовить и продать не менее 25 тысяч авто Geely, а через несколько лет этот объем планируется довести до 60 тысяч в год.
Большие надежды возлагаются на автомобили, которые будут проще, чем Geely Atlas, зато более выигрышные по цене — она ожидается в районе 9,5-11,5 тыс. долларов. Первую партию завод "БелДжи" планирует выпустить уже в феврале 2018.
15 декабря были объявлены цены на автомобили Geely. Так, цена на Geely Atlas в базовой комплектации стартует с отметки 17 600 долларов.
Для продаж на белорусском будут предоставляться субсидии, заявлял ранее замминистра промышленности Александр Огородников. Сейчас идет разработка программы по стимулированию, для этого будут задействованы лизинговые компании, банки.
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Вице-премьер выразил уверенность что цены на новые белорусские автомобили Geely конкурентны на рынке.
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