В Альфа-Банке появится новый руководитель

Валерий Смоляк может в скором времени возглавить Альфа-Банк (Беларусь). Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.



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В четверг, 21 декабря должен собраться наблюдательный совет Альфа-Банка и, возможно, будет назначен новый руководитель, сказал один из собеседников. В пресс-службе банка не смогли подтвердить информацию о назначении Смоляка.

44-летний Валерий Смоляк около 10 лет работает зампредом правления МТБанка. Карьеру начал в Белвнешэкономбанке, а продолжил в МинскКомплексБанке. Известность приобрел благодаря участию в белорусской версии телеигры «Что? Где? Когда?».

В МТБанке сказали, что Смоляк «еще работает здесь», но «идут переговоры с „Альфой“ на этот счет», «вопрос может быть решен в середине января».

Дозвониться до Смоляка не удалось.

Место руководителя ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) стало вакантным в конце лета, когда этот пост покинул Игорь Катибников. С 1 сентября 2017 года исполняющим обязанности председателя правления назначен нынешний замглавы банка Станислав Пархимович. Ранее появлялась информация о том, что белорусскую «дочку» крупного частоного российского банка может возглавить первый зампред правления Нацбанка Тарас Надольный, если его отпустят с госслужбы.