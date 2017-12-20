Великобритания и Польша запустят совместный проект по противодействию «российским информационным операциям» в регионе. Об этом, как ожидается, сегодня объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщили РИА Новости в канцелярии правительства.



Тереза Мэй. Фото: Reuters

По словам собеседника агентства, Мэй готова укрепить сотрудничество двух стран, направленное на борьбу с «российской дезинформацией». Речь, в частности, идет о создании «новых двусторонних проектов в области коммуникации».

«Британия выделит на эти цели пять миллионов фунтов стерлингов, Польша выделит столько же», — сказал представитель канцелярии.

В рамках проекта планируется поддержать «финансируемый Польшей телеканал Belsat, который предоставляет жителям Белоруссии беспристрастные и честные репортажи», добавил собеседник РИА Новости.

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД федеральное агентство «Россотрудничество».

Напомним, правительство Польши планировало выделить около 20 млн злотых на финансирование деятельности телеканала «Белсат» в 2018 году. Это более 4 млн 760 тыс. евро в эквиваленте, сообщал портал press.pl.

Такая сумма была указана в поправке, которую планировали внести в закон о бюджете на следующий год. В Комиссии общественных финансов поправка прошла, и, как рассказал TUT.BY официальный представитель «Белсата» в Беларуси Алексей Минчонок, в начале следующего года за нее должны проголосовать на пленарном заседании в польском парламенте.

К 2016 году МИД Польши давал из своего бюджета на телеканал от 16 млн до 20 млн злотых в зависимости от года. Часть средств поступала от иностранных грантодателей, правительств и компаний. 30 декабря 2016 года Министерство иностранных дел Польши в одностороннем порядке прекратило соглашение о финансировании «Белсата».