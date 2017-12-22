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ЕС осудил подтверждение смертных приговоров "черным риелторам" из Могилева

22.12.2017 00:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евросоюз осудил оставленный в силе смертный приговор для двух «черных риелторов» из Могилева. Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что ожидают от Беларуси отмены этих приговоров.


Фото: TUT.BY

«Европейский союз ожидает от властей Беларуси замены этих двух приговоров на несмертельные и принятия моратория на все казни», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что ЕС придерживается принципиальной позиции и выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь не служит сдерживающим фактором преступности, а ошибки, неизбежные в любой правовой системе, становятся необратимыми», — заявили во внешнеполитической службе.

20 декабря Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева. Они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых подлежат расстрелу, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Евросоюз осудил оставленный в силе смертный приговор для двух "черных риелторов" из Могилева.

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