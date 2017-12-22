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ЕС осудил подтверждение смертных приговоров "черным риелторам" из Могилева
22.12.2017 00:31 — Новости Экономики | Tut.by
Евросоюз осудил оставленный в силе смертный приговор для двух «черных риелторов» из Могилева. Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что ожидают от Беларуси отмены этих приговоров.
«Европейский союз ожидает от властей Беларуси замены этих двух приговоров на несмертельные и принятия моратория на все казни», —
В службе отметили, что ЕС придерживается принципиальной позиции и выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах.
«Смертная казнь не служит сдерживающим фактором преступности, а ошибки, неизбежные в любой правовой системе, становятся необратимыми», — заявили во внешнеполитической службе.
20 декабря Верховный суд
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Евросоюз осудил оставленный в силе смертный приговор для двух "черных риелторов" из Могилева.
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