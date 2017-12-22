Дворец батута, сад и школа в Билево. На что еще выделили деньги в бюджете области в 2018 году

Депутаты облсовета утвердили на заседании 38-й сессии бюджет региона на 2018 год. О его особенностях рассказал начальник главного финансового управления облисполкома Геннадий Гребнев.

В 2017 году в развитии экономики региона установилась положительная динамика. Однако не все параметры роста достигли запланированного уровня, что отразилось на наполняемости бюджета.

Риски разбалансированности устранили путем концентрации ресурсов на ключевых направлениях, создания резервов и мобилизации доходов. По итогам нынешнего года местные бюджеты сбалансированы, в целом по области в установленных параметрах будет обеспечен профицит.

Проект бюджета области на 2018 год сформировали с учетом согласованных изменений бюджетного и налогового законодательства.

Основные доходы — подоходный налог, налог на добавленную стоимость, налоги на собственность и на прибыль. Эти платежи сформируют доходную часть бюджета на 83%. Сверхплановые поступления налога на прибыль станут дополнительным источником финансирования важнейших направлений развития региона.

Общий объем доходов области определен в сумме 1 млрд 921 млн рублей с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 8%. Доходы областного бюджета запланированы в сумме 741 млн рублей. Для сбалансированности местных бюджетов в бюджет области из республиканского в 2018 году передаются безвозмездные поступления.

Сумма расходов местных бюджетов области в 2018 году определена в жестких условиях экономии ресурсов и составит 1 млрд 872 млн рублей (рост — 5%). Расходы областного бюджета установлены в размере 702 млн рублей. Около 90% расходов области увязаны с конкретными мероприятиями.

За счет профицита бюджета предусмотрено исполнение долговых обязательств органов местного управления.

Бюджет на 2018 год традиционно носит социальную направленность. Почти 70% расходной части предусмотрено на финансирование социальной сферы, учтены также расходы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения (ЖКХ, пассажирские перевозки и др.). Финансирование отрасли здравоохранения вырастет на 11%, физической культуры и спорта — на 10%, образования — на 6%. Концепция расходов на сферу ЖКХ предусматривает субсидирование в 2018 году только услуг по отоплению и подогреву воды. Социально уязвимым категориям населения предусмотрено выделение безналичных жилищных субсидий за счет бюджета.

Геннадий Гребнев отметил, что деньги сконцентрируют прежде всего на объектах с высокой степенью готовности. Среди наиболее значимых — завершение реконструкции Миорской больницы, строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера. Также планируют приступить к строительству Дворца батута в Витебске, детского сада и школы в Билево-2. Предусмотрены средства на продолжение реализации проектов по программе «Чистая вода».