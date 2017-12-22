22 декабря профессиональный праздник отмечают суровые и серьезные люди — энергетики. Проверьте, знаком ли вам их сложный мир, от порядка и благополучия в котором зависит наш комфорт, а иногда и жизнь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генератор или трансформатор? Тест: что вы знаете о большой энергетике 22 декабря профессиональный праздник отмечают суровые и серьезные люди - энергетики. Проверьте, знаком ли вам их сложный мир, от порядка и благополучия в котором...