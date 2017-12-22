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Генератор или трансформатор? Тест: что вы знаете о большой энергетике
22.12.2017 08:45 — Новости Экономики | Tut.by
22 декабря профессиональный праздник отмечают суровые и серьезные люди — энергетики. Проверьте, знаком ли вам их сложный мир, от порядка и благополучия в котором зависит наш комфорт, а иногда и жизнь.
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22 декабря профессиональный праздник отмечают суровые и серьезные люди - энергетики. Проверьте, знаком ли вам их сложный мир, от порядка и благополучия в котором...
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