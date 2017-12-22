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Курс биткоина за ночь рухнул почти на 18%
22.12.2017 09:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Курс биткоина резко обвалился за минувшую ночь — стоимость
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Курс биткоина достигал исторического максимума в воскресенье 17 декабря — тогда стоимость криптовалюты превысила 20 тысяч долларов. Всю
В ночь с четверга на пятницу биткоин потерял еще почти 18% — опустился до отметки в 14026 долларов. Вечером же накануне криптовалюта стоила более 15,5 тысяч долларов.
Всего же с воскресенья биткоин подешевел более чем на треть — на 35%.
Эксперты пока не дают точных прогнозов по курсу биткоина. "Обвал" текущей недели связывают с неуверенностью инвесторов: они полагают, что "отколовшаяся" от биткоина криптовалюта, Bitcoin Cash, может стать дороже и прибыльнее на рынке.
Курс биткоина сохраняет свою волатильность и после того, как чикагская биржа фьючерсов провела первые в мире торги криптовалют. Ранее аналитики предрекали, что после этого стоимость криптовалюты будет более стабильной, однако, как мы видим 22 декабря, они ошиблись.
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Всего же за эту неделю стоимость самой популярной криптовалюты снизилась практически на треть.
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