В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела «пророссийских публицистов», которых обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. На скамье подсудимых - доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко. Сегодня в суде допрашивают экспертов, чье заключение о наличии в текстах экстремизма легло в основу обвинения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все трое писали тексты для российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily.

Сегодня гособвинитель процитировал эти тексты.

В основу обвинения легла экспертиза , проведенная Республиканской экспертной комиссией (РЭК). Именно в ее заключении указывалось, что тексты публицистов могли вызвать разжигание национальной розни.

К экспертизе было немало вопросов и у обвиняемых, и у их родственников. Супруги двух задержанных отправили заявку в Роскомнадзор, чтобы он тоже проверил тексты. В итоге Роскомнадзор признаков экстремизма в текстах не нашел .

«О том, что авторов задержали, узнала из СМИ»

Первой допрашивали директора Национальной книжной палаты Беларуси Елену Иванову, которая председательствует в РЭК. Именно она искала признаки экстремизма в нескольких текстах обвиняемых. Но, по словам Ивановой, окончательное решение принимала комиссия. О том, что авторов по ее экспертизе задержали, специалист узнала из СМИ.

— Комиссия назначает эксперта, который будет делать экспертизу. Эксперт приносит свое заключение на комиссию, которая слушает и принимает решение. В комиссии сегодня 21 человек. К нам имеют право обращаться только государственные и правоохранительные органы, у которых есть вопросы к какой-то информационной продукции. Заседание комиссии проходит по мере поступления информационной продукции, — объяснила Иванова.

Специалист рассказала, что запрос на рассмотрение текстов на признаки национальной или религиозной вражды или розни в РЭК пришел из Министерства информации.

Она также отметила, что сегодня в Беларуси нет методики по выявлению экстремизма в публикациях. Признаками экстремизма считается пропаганда и призывы к экстремистской деятельности.

— Разработанной методики для комиссии нет: мы определяем тему или предмет исследования - то, о чем говорится в публикации, отношение автора к этому и цель — для чего сделана эта публикация, — говорит Иванова.