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В суде над авторами "Регнума" допрашивают экспертов по поводу содержания в текстах признаков экстремизма
22.12.2017 10:39 — Новости Экономики | Tut.by
В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела «пророссийских публицистов», которых обвиняют
Все трое писали тексты для российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily.
В основу обвинения легла
К экспертизе было немало вопросов и у обвиняемых, и у их родственников. Супруги двух задержанных отправили заявку в Роскомнадзор, чтобы он тоже проверил тексты. В итоге Роскомнадзор признаков экстремизма в текстах
«О том, что авторов задержали, узнала из СМИ»
Первой допрашивали директора Национальной книжной палаты Беларуси Елену Иванову, которая председательствует в РЭК. Именно она искала признаки экстремизма в нескольких текстах обвиняемых. Но, по словам Ивановой, окончательное решение принимала комиссия. О том, что авторов по ее экспертизе задержали, специалист узнала из СМИ.
— Комиссия назначает эксперта, который будет делать экспертизу. Эксперт приносит свое заключение на комиссию, которая слушает и принимает решение. В комиссии сегодня 21 человек. К нам имеют право обращаться только государственные и правоохранительные органы, у которых есть вопросы к какой-то информационной продукции. Заседание комиссии проходит по мере поступления информационной продукции, — объяснила Иванова.
Специалист рассказала, что запрос на рассмотрение текстов на признаки национальной или религиозной вражды или розни в РЭК пришел из Министерства информации.
Она также отметила, что сегодня в Беларуси нет методики по выявлению экстремизма в публикациях. Признаками экстремизма считается пропаганда и призывы к экстремистской деятельности.
— Разработанной методики для комиссии нет: мы определяем тему или предмет исследования - то, о чем говорится в публикации, отношение автора к этому и цель — для чего сделана эта публикация, — говорит Иванова.
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В суде над авторами "Регнума" допрашивают экспертов по поводу содержания в текстах признаков экстремизма
Трех публицистов обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, совершенных группой лиц.
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