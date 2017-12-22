﻿ Нацбанк первым из госорганов включился в программу Евросоюза Twinning с бюджетом более 1 млн евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк первым из госорганов включился в программу Евросоюза Twinning с бюджетом более 1 млн евро

22.12.2017 10:54 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу, 22 декабря, в Нацбанке был подписан контракт в рамках проекта Twinning, направленного на укрепление потенциала Нацбанка и финансируемого Евросоюзом.


Фото: TUT.BY

Соглашение подписали глава представительства евросоюза Андреа Викторин, директор Центра технического сотрудничества Немецкого Федерального банка Мартин Динкельберг и зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц. Викторин, представляя программу, отметила, что Нацбанк Беларуси «впечатляет совим профессионализмом» и имеет очень хорошую репутацию в европейских институтов".

Проект реализует консорциум банков: Немецкий федеральный банк, Национальный банк Польши и Банк Литвы. Бюджет проекта — 1,15 млн евро. Срок реализации — 2018−2019 годы.

В рамках проекта планируются меры по укреплению платежной системы, повышению финансовой стабильности, улучшение банковского надзора и управления финансовыми рисками.

Как сообщал TUT.BY, в рамках Twinning специалисты из органов госуправления разных стран ЕС работают с аналогичными госорганами страны-партнера. Средства выделяет Евросоюз. Работа идет по трем направлениям:

— законодательное (помощь в разработке и пересмотре действующего законодательства в соответствии с европейскими стандартами);

— повышение институциональной способности (осуществление европейскими экспертами функционального исследования госоргана);

— повышение квалификации кадров (семинары и тренинги с иностранными экспертами, учебные визиты и стажировки, конференции, круглые столы).

Twinning отличается от других видов технической помощи Евросоюза своей глубиной и интенсивностью: программа с каждым отдельным органом длится 1−3 года; рассчитана на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов; госорганы страны-партнера конкурируют между собой за возможность участия в специальном тендере.

 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проекта планируются меры по укреплению платежной системы, повышению финансовой стабильности, улучшение банковского надзора и управления финансовыми...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В суде над авторами "Регнума" допрашивают экспертов по поводу содержания в текстах признаков экстремизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика