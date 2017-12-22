Нацбанк первым из госорганов включился в программу Евросоюза Twinning с бюджетом более 1 млн евро

В пятницу, 22 декабря, в Нацбанке был подписан контракт в рамках проекта Twinning, направленного на укрепление потенциала Нацбанка и финансируемого Евросоюзом.



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Соглашение подписали глава представительства евросоюза Андреа Викторин, директор Центра технического сотрудничества Немецкого Федерального банка Мартин Динкельберг и зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц. Викторин, представляя программу, отметила, что Нацбанк Беларуси «впечатляет совим профессионализмом» и имеет очень хорошую репутацию в европейских институтов".

Проект реализует консорциум банков: Немецкий федеральный банк, Национальный банк Польши и Банк Литвы. Бюджет проекта — 1,15 млн евро. Срок реализации — 2018−2019 годы.

В рамках проекта планируются меры по укреплению платежной системы, повышению финансовой стабильности, улучшение банковского надзора и управления финансовыми рисками.

Как сообщал TUT.BY, в рамках Twinning специалисты из органов госуправления разных стран ЕС работают с аналогичными госорганами страны-партнера. Средства выделяет Евросоюз. Работа идет по трем направлениям:

— законодательное (помощь в разработке и пересмотре действующего законодательства в соответствии с европейскими стандартами);

— повышение институциональной способности (осуществление европейскими экспертами функционального исследования госоргана);

— повышение квалификации кадров (семинары и тренинги с иностранными экспертами, учебные визиты и стажировки, конференции, круглые столы).

Twinning отличается от других видов технической помощи Евросоюза своей глубиной и интенсивностью: программа с каждым отдельным органом длится 1−3 года; рассчитана на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов; госорганы страны-партнера конкурируют между собой за возможность участия в специальном тендере.