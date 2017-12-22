Британская история на главном проспекте. ФОТОРЕПОРТАЖ из минского барбершопа TRUEMAN с английским акцентом

Со слов Ярослава, одной из основных проблем перед открытием стал вопрос подбора персонала.

— Хоть количество барбершопов в Минске и растет, уровень мастерства в них весьма разный. Опытные барберы сегодня в дефиците. Связано это в первую очередь с тем, что культуре барберинга в Беларуси всего 3-4 года, спрос на мастеров велик, а школа для подготовки еще не сформирована. Что касается нас, то мы очень тщательно подходим к подбору персонала. Открывался TRUEMAN с двумя мастерами, сегодня в команде четыре барбера — все ребята настоящие профессионалы с большим опытом. Двое из них преподают барберинг. И мы продолжаем искать звезд без звездной болезни. Приоритетом мы выбрали качество мастеров, а не их количество.

В будущем планируем развивать сеть TRUEMAN по франшизе. Хотим также готовить профессиональные кадры как для себя, так и для других барбершопов Беларуси. Для этого необходимо создавать академию барберинга. Цель одна — поднять общий уровень услуг в барбершопах, чтобы большее количество людей смогло пользоваться профессиональными услугами.



