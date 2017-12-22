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Британская история на главном проспекте. ФОТОРЕПОРТАЖ из минского барбершопа TRUEMAN с английским акцентом
22.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Барбершоп
— С каждым годом на территории СНГ барбершопы стремительно набирают популярность. В Беларуси эта сфера развивается чуть с опозданием, но очень интенсивно. Именно поэтому в желании открыть собственное дело мы остановились на барбершопе. Прежде чем создать свой клуб, мы изучили существующий сервис, посетили все барбершопы города, к слову, на начало 2017 года их было 13, сегодня — 26. Такая конкуренция нас не пугает и даже наоборот — доказывает, что барберинг активно развивается, и все большее количество мужчин заботит то, как они выглядят.
— Что касается британской тематики, то она очень близка нам по духу. Английская школа барберинга подразумевает классическую школу мужских стрижек и брадобрейства. А классика — это настоящий мужчина, галантный джентльмен со своими принципами и твердым характером. Мы верим, что истинный мужчина должен быть красив как внутри, так и снаружи. Своим заведением вносим долю в улучшение этого мира — помогаем белорусским мужчинам становиться красивее, а значит, увереннее в себе. Отсюда и название —TRUEMAN— истинный мужчина.
«Вечером прохожие засматриваются в наши окна, замедляют шаг, фотографируются»
—Есть классические требования к помещениям для барбершопа. В поиске мы опирались именно на эти стандарты: площадь от 35 до 85 «квадратов», первая линия главной улицы и самое важное — панорамное остекление, чтобы город мог видеть и вовлекаться во всю эту красоту. Найти подходящий объект было действительно непросто. На этапе поиска мы отсмотрели сотни объявлений на Realt.by, посетили десятки объектов вживую. Лишь здесь, на Независимости, 46, мы нашли то, что искали.
— Барберинг — это настоящее шоу, которое не оставляет равнодушным: отточенные движения мастеров, блеск ножниц и опасной бритвы, стильный интерьер и красивые люди. Именно поэтому очень важны окна в пол. Вечером прохожие засматриваются в наши окна, замедляют шаг, фотографируются — такая отдача заставляет верить, что ты двигаешься в правильном направлении.
«Вложения обошлись по цене "однушки" в Минске»
Воплотить амбициозную идею в жизнь помог талантливый белорусский художник Павел Шаппо. Именно он разрабатывал дизайнпроект барбершопа.
— Ранее на этом месте было кафе, и нам пришлось все начинать с нуля: меняли стены, пол, коммуникации и геометрию помещения. В ремонт пришлось вложить гораздо больше средств, чем мы рассчитывали. Однако затраты себя оправдали. На этапе разработки проекта мы много спорили, в итоге полностью доверились Павлу. Результат превзошел все наши ожидания.
Концепция дизайна охватывает самые яркие проявления Британии — от викторианской эпохи до современного Лондона. Это своеобразный фьюжн винтажных вещей и модных аксессуаров. Зал разделен на два блока. Первый (витринная и рабочая зоны) переносит нас на улицы современного Лондона. Стилизация кирпича на стенах имитирует обожжeнный английский кирпич, которым облицованы фасады старых лондонских зданий. Цвет, фактура, форма — все в точности повторяет английскую кладку. Все делалось под заказ. Трудно поверить, но на одни только швы ушло около тонны фуги.
Сдержанные стены разбавляют яркие акценты: мотоцикл, уличные фонари и изюминка проекта — знаменитая красная телефонная будка. Она практически в точности повторяет лондонскую, но изготавливалась из стали «с нуля» белорусскими мастерами. Вся проектная документация, идея, реализация — заслуга белорусов. Занятно, что будка несет не только эстетическую функцию, но также является и своеобразным «порталом» в санузел.
Слева от входа расположена лаунж-зона, где гости барбершопа могут отдохнуть или выпить напиток по вкусу в классическом английском пабе. Здесь же продается качественная мужская косметика по уходу и профессиональные инструменты и аксессуары. Часть пространства выполнена в кабинетном стиле, концепция — африканская колониальная тема. Стены украшают огромные головы носорогов ручной работы, клюшки для гольфа, винтажные аксессуары. Мебель дубовая, отделка стен —натуральная палубная доска.
Великолепие Британской империи подчеркивает огромное изображение королевы на потолке помещения.
— Мы постарались сделать помещение эргономичным, чтобы нашим гостям здесь было комфортно отдыхать и общаться. Возраст нашей аудитории самый разный. Среди гостей очень много детей. И это здорово! Когда к нам приходят малыши, это настоящее счастье, ведь более искренних впечатлений и эмоций не найти. Ребята фотографируются, восхищаются своими новыми образами. Чтобы юным джентльменам было еще интересней, вблизи входной группы размещен экран, где они могут играть в приставку и настольный футбол. У паба — мягкий диван для релакса взрослых.
Мы очень гордимся тем, что большинство артефактов, украшающих интерьер барбершопа, сделаны белорусскими мастерами.
Со слов Ярослава, одной из основных проблем перед открытием стал вопрос подбора персонала.
— Хоть количество барбершопов в Минске и растет, уровень мастерства в них весьма разный. Опытные барберы сегодня в дефиците. Связано это в первую очередь с тем, что культуре барберинга в Беларуси всего 3-4 года, спрос на мастеров велик, а школа для подготовки еще не сформирована. Что касается нас, то мы очень тщательно подходим к подбору персонала. Открывался TRUEMAN с двумя мастерами, сегодня в команде четыре барбера — все ребята настоящие профессионалы с большим опытом. Двое из них преподают барберинг. И мы продолжаем искать звезд без звездной болезни. Приоритетом мы выбрали качество мастеров, а не их количество.
В будущем планируем развивать сеть TRUEMAN по франшизе. Хотим также готовить профессиональные кадры как для себя, так и для других барбершопов Беларуси. Для этого необходимо создавать академию барберинга. Цель одна — поднять общий уровень услуг в барбершопах, чтобы большее количество людей смогло пользоваться профессиональными услугами.
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ФОТО: Павел Садовский
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Британская история на главном проспекте. ФОТОРЕПОРТАЖ из минского барбершопа TRUEMAN с английским акцентом
Мужской клуб для истинных джентльменов, которым важно, как они выглядят — так позиционирует себя первый в Минске классический барбершоп, интерьер которого...
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