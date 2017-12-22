Декрет о развитии цифровой экономики: что написано в документе, обещающем великую ИТ-революцию

Через девять месяцев после мартовского визита президента Беларуси Александра Лукашенко в ИТ-компании Виктора Прокопени и назначения новым главой ПВТ Всеволода Янчевского глава государства подписал обещанный документ, который должен превратить Беларусь в ИТ-страну. Декрет о развитии цифровой экономики получил неформальное название декрет о ПВТ 2.0. TUT.BY публикует самые важные положения имеющегося революционного документа.

Эксперты обращают внимание на то, что при разработке дукумента ПВТ собрал мнения всех резидентов, а также IT-компаний, не входящих в ПВТ. Над декретом работали консалтинговые и юридические компании «Алейников и Партнеры», «Власова, Михель и Партнеры», «Бейкер Тилли Бел» и другие.

«Президент Беларуси поддержал все идеи и инициативы ИТ-сообщества. Декрет, еще до подписания, в прессе иногда называли революционным. По сути он таковым и является. В Беларуси действительно создаются одни из лучших в мире условий для развития ИТ, хай-тека в целом, бизнесов на основе технологии блокчейн и многого другого. Говорить о декрете много нет смысла — его нормы говорят сами за себя», — прокомментировал документ глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

«Очень интересный документ. С одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению президента, Беларусь стала первой в мире страной внедрившей в правовое поле смарт-контракт — сказал адвокат, старший партнер юридической компании Aleinikov&Partners Денис Алейников. — Этот механизм может решить фундаментальную проблему человечества — неисполнение того, о чем договорились на бумаге. Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа».

«Когда появился порох, было много доблестных войнов которые считали что правильно воевать по-старинке, мечами, а порох — это нечестно. Свет свечи этих людей был ярким, но недолгим. Мир меняется. Высокие технологии — это „порох“, новый эффективный способ конкуренции в мировой экономике. Не использовать их — означает погибнуть. Новый декрет — это отличный ответ нынешним вызовам, которые стоят не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — отметил Виктор Прокопеня.

Существенное расширение видов деятельности, дающих основание стать резидентом ПВТ Декрет предусматривает перечень из 38 видов деятельности в сфере высоких технологий, среди которых: — создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта, реализация результатов этой деятельности; — разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами; — разработка или этапы разработки медицинских технологий, биотехнологий, реализация результатов таких разработок; — деятельность по изданию программного обеспечения; — образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе через интернет, по программам, утверждаемым администрацией ПВТ; — оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), включая услуги по продвижению и другие сопутствующие услуги; — деятельность биржи криптовалют; — деятельность оператора обмена криптовалют; — майнинг; — иная деятельность с использованием токенов, в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестфонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов; — деятельность по оказанию рекламных, посреднических услуг (кроме банковских операций) через интернет с использованием разработанного с участием резидента ПВТ программного обеспечения; — деятельность в сфере киберспорта, включая подготовку команд, организацию соревнований, их трансляций; Этот перечень не закрытый. Наблюдательный совет ПВТ по своему решению вправе определять другие виды деятельности.

Дебюрократизация ПВТ Декрет предусматривает следующие упрощения условий работы для резидентов ПВТ: — отменяется разрешительный порядок на открытие счетов в банках-нерезидентах; — упрощается порядок проведения расчетов с использованием электронных денег; — разрешается проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала; — резидентам ПВТ предоставляется право при совершении хозяйственных операций с нерезидентами единолично составлять первичные учетные документы; — оформлять однородные хозяйственные операции одним первичным учетным документом; — использовать в качестве первичного учетного документа исходящий от нерезидента и составленный на английском языке документ; — Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций, в том числе требования к срокам и способам завершения внешнеторговых операций, не распространяется на внешнеторговые операции с участием резидентов ПВТ

Продляются существующие льготы в ПВТ. Новые льготы для работы продуктовых компаний Декрет продляет существующие льготы для резидентов ПВТ, в частности: — сниженную ставку подоходного налога (9%), платежей в ФСЗН, рассчитываемых от средней зарплаты по стране, а не от фактической; — освобождение от налога на прибыль и НДС (по общему правилу), вместо этого резиденты ПВТ уплачивают 1% от валовой выручки в пользу администрации ПВТ. Также декрет предусматривает новые льготы, призванные допустить работу в ПВТ компаний по продуктовой модели бизнеса, в частности, для возможности оплачивать расходы на рекламу и маркетинг: — освобождение от НДС, возникающего у нерезидента, оказывающего маркетинговые, рекламные, консультационные и некоторые другие услуги; — установление ставки налога на доходы иностранных организаций, не работающих в Беларуси через постоянное представительство, в размере 0% применительно к ряду категорий доходов, получаемых от белорусских источников. Отсутствие указанных льгот фактически препятствовало возможности вести IT-бизнес по продуктовой модели с территории Беларуси, в частности, закупать рекламу, например, у Google или Facebook.

Отменяется субсидиарная ответственность в ПВТ Декретом предусмотрено, что в случае банкротства резидента ПВТ субсидиарная ответственность по обязательствам такого юрлица не может быть возложена на собственника его имущества, учредителей или других лиц, в том числе руководителя, за исключением случаев, когда банкротство вызвано действиями таких лиц, повлекшими привлечение их к уголовной ответственности.

Внедрение новых правовых институтов Декретом в качестве правового эксперимента вводятся новые правовые институты («английское право»). В связи с этим резидентам ПВТ предоставлено право заключать с третьими лицами следующие договоры: — договор конвертируемого займа; — соглашение о предоставлении опциона на заключение опциона и опционный договор; — соглашение о возмещении имущественных потерь; — соглашения о неконкуренции с работниками, при условии выплаты работнику средней заработной платы за период, когда работник ограничен в праве уйти работать к конкуренту; — договоры инвестиционного товарищества; — безотзывные доверенности.

Технология блокчейн и зеленый свет майнерам Декретом создаются условия для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн, заданы рамочные условия для использования токенов, криптовалют. Юридические лица вправе создавать и размещать собственные токены в Беларуси и за рубежом через резидентов ПВТ, приобретать, отчуждать токены и совершать с ними иные операции через биржи криптовалют, операторов обмена криптовалют. Физические лица вправе владеть токенами и совершать с ними следующие операции: майнинг, хранение, обмен, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Установлено, что деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью. Участникам отношений, связанных с использованием токенов, предоставлены налоговые и иные льготы и преференции.

Налоговые льготы по сделкам с криптовалютами Субъекты экономики освобождаются от налогообложения деятельности, связанной с криптовалютами и токенами, в том числе майнингом, в частности по сделкам по обмену токенов (криптовалют). Освобождение распространяется на налог на прибыль, НДС, налог при упрощенке, подоходный налог с физлиц.

Визовые и миграционные вопросы Декрет предусматривает комплекс мер, направленных на привлечение в страну высококлассных специалистов в сфере высоких технологий: — иностранные граждане, заключившие трудовой договор с резидентом ПВТ, вправе работать без получения специального разрешения; — разрешение на привлечение иностранной рабочей силы резидентам Парка не требуется; — Устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь для иностранных граждан, нанимаемых на работу резидентами ПВТ, а также для учредителей резидентов ПВТ. Срок действия специального правового режима ПВТ продлевается до 1 января 2049 года.