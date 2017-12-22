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Западная Двина со строительством Бешенковичской ГЭС станет судоходной на все время навигации
22.12.2017 11:20 — Новости Экономики | Tut.by
2017 год стал знаковым для энергосистемы региона. Реализованы крупнейшие инвестиционные проекты: на Западной Двине появились Полоцкая и Витебская ГЭС.
Впервые в таком масштабе в нашей области, да и в стране в целом, задействованы альтернативные источники энергии. Кроме того, ввели в эксплуатацию подстанцию «Поставы», через которую будет распределяться электроэнергия от будущей БелАЭС. На очереди — Бешенковичская ГЭС, которая замкнет каскад из трех станций, сообщил генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Михаил Лузин.
— Сейчас прорабатываем этот проект, есть вопросы с финансированием. С точки зрения каскада Бешенковичская ГЭС нужна. Она не только внесет вклад в надежность работы энергосистемы и позволит сэкономить на затратах на газ, но и завяжет три ГЭС, что сделает судоходной Западную Двину на весь период навигации от белорусско-российской границы до створа Полоцкой станции, а после строительства судоходного шлюза на ней — до белорусско-латвийской границы, — отметил Михаил Лузин.
Когда-то Западная Двина была частью пути «из варяг в греки», и витебские энергетики намерены восстановить эту функцию реки, ведь водный транспорт на сегодняшний день — самый дешевый. Так, все оборудование из Китая для Витебской ГЭС доставляли по морю, потом через Украину по Днепру до Могилева. На этой гидроэлектростанции судоходный шлюз уже успешно функционирует.
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Когда-то Западная Двина была частью пути "из варяг в греки", и витебские энергетики намерены восстановить эту функцию реки.
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