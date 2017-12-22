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Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"

22.12.2017 11:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", об этом сам глава государства заявил в пятницу на встрече с предпринимателями.

Декрет "О развитии цифровой экономики", также известный как "декрет о ПВТ 2.0" был разработан в этом году, а его подписания бизнес-круги ждали уже с минувшей осени.

Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"
© Фото: из личного архива Виктора Прокопени
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Наконец, в пятницу стало известно о том, что Лукашенко подписал документ. Сам текст декрета пока официально не опубликован. Также неизвестно и то, когда он вступит в свою законную силу.

Цель декрета "О развитии цифровой экономики" — создать привлекательные для мировых IT-компаний условия в Беларуси, а также ввести в правовое поле многие понятия,  в том числе и криптовалюты. Кроме того, в нем оговорено создание условий для привлечения инвестиций в Беларусь, а также расширен перечень видов деятельности. В целом же документ содержит ряд принципиально новых для страны новелл.

Эксперты ожидают, что это предоставит дополнительный импульс развитию отрасли и построению Беларуси как IT-страны.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Главная цель подписанного президентом документа - развитие IT-отрасли в Беларуси.

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