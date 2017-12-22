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В 2017 году комиссия при Мининформе 320 раз находила признаки экстремизма в информационных материалах
22.12.2017 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
С начала года Министерство информации вынесло 13 письменных предупреждений — три из них в адрес СМИ. Наибольшее число нарушений связано с распространением «недостоверной информации». Такие данные
По состоянию на 20 декабря, министерство вынесло 13 письменных предупреждений. Три из них были получены СМИ, семь — информационными ресурсами.
«Наибольшее количество нарушений — это распространение недостоверной информации. Чтобы избежать нарушений, средства массовой информации должны распространять информацию, которая соответствует действительности», — указано в письме за подписью первого замминистра информации Игоря Луцкого.
Кроме того, с начала года ведомство приняло решение об ограничении доступа к 106 информационным онлайн-ресурсам (их составным частям). Точный список таких сайтов, отметили в Мининформе, ведет другое министерство — связи и информатизации.
С января по декабрь Республиканская экспертная комиссия по оценке инфопродукции (РЭК) при Мининформе 320 раз находила в тех или иных материалах «признаки проявления экстремизма».
Напомним, сейчас Минский городской суд
Напомним, в 2017 году Мининформ трижды выносил предупреждения. Два их них — в один день, 14 марта:
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В 2017 году комиссия при Мининформе 320 раз находила признаки экстремизма в информационных материалах
Также ведомство три раза выносило предупреждения в адрес СМИ.
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