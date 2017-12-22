В 2017 году комиссия при Мининформе 320 раз находила признаки экстремизма в информационных материалах

С начала года Министерство информации вынесло 13 письменных предупреждений — три из них в адрес СМИ. Наибольшее число нарушений связано с распространением «недостоверной информации». Такие данные указаны в ответе ведомства на запрос Белорусской ассоциации журналистов.

По состоянию на 20 декабря, министерство вынесло 13 письменных предупреждений. Три из них были получены СМИ, семь — информационными ресурсами.

«Наибольшее количество нарушений — это распространение недостоверной информации. Чтобы избежать нарушений, средства массовой информации должны распространять информацию, которая соответствует действительности», — указано в письме за подписью первого замминистра информации Игоря Луцкого.

Кроме того, с начала года ведомство приняло решение об ограничении доступа к 106 информационным онлайн-ресурсам (их составным частям). Точный список таких сайтов, отметили в Мининформе, ведет другое министерство — связи и информатизации.

С января по декабрь Республиканская экспертная комиссия по оценке инфопродукции (РЭК) при Мининформе 320 раз находила в тех или иных материалах «признаки проявления экстремизма».

Напомним, сейчас Минский городской суд рассматривает уголовное дело «пророссийских публицистов». Их обвиняют в разжигании розни, а в основу обвинения легло экспертное заключение РЭК.

Напомним, в 2017 году Мининформ трижды выносил предупреждения. Два их них — в один день, 14 марта: порталу TUT.BY за материал о белорусских добровольцах, воюющих в Украине, а также также изданию «Наша Ніва» — за распространение информации «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси» (в письме указывались 8 комментариев, в которых критиковались власти). Третье — изданию «Борисовские новости» за информацию , содержащую призывы участвовать в несогласованных с властями массовых акциях.