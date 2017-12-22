БЖД обещает скидки до 40% на новогодние билеты в Россию

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога в период новогодних праздников предлагает билеты со скидкой до 40% на поезда, которые следуют в Россию.



© Sputnik/ Роман Шантар, Александр Шурмелев, Сергей Пушкин Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске

40% — это максимальная скидка. Размер в каждом конкретном случае будет зависеть от станции отправления пассажира. Правда, получить скидку можно будет только на билеты, купленные за три дня и менее до даты отправления.

Новогоднее предложение действует на поезд № 132 Брест-Москва в период с 27 по 30 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года.

Также оно касается поезда №2 Минск—Москва, №1 Москва—Минск и № 26 Минск—Москва отправлением 31 декабря.

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