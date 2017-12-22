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БЖД обещает скидки до 40% на новогодние билеты в Россию
22.12.2017 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога в период новогодних праздников предлагает билеты со скидкой до 40% на поезда, которые следуют в Россию.
© Sputnik/ Роман Шантар, Александр Шурмелев, Сергей Пушкин
40% — это максимальная скидка. Размер в каждом конкретном случае будет зависеть от станции отправления пассажира. Правда, получить скидку можно будет только на билеты, купленные за три дня и менее до даты отправления.
Новогоднее предложение действует на поезд № 132 Брест-Москва в период с 27 по 30 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года.
Также оно касается поезда №2 Минск—Москва, №1 Москва—Минск и № 26 Минск—Москва отправлением 31 декабря.
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Аукционное предложение будет действовать на билеты, которые остались в свободной продаже за 3 и менее суток до отправления.
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