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Лукашенко: никаких досрочных выборов не будет
22.12.2017 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Никаких досрочных выборов в Беларуси не будет. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече с представителями деловых кругов.
Александр Лукашенко отметил, что во время подготовки проекта бюджета на 2018 год было принято решение дополнительно часть средств направить
«Принимая новый бюджет, „лямант“ подняли бизнесмены от политики, — сказал глава государства. — Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента».
«Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин», — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, выборы президента Беларуси
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"Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет", - подчеркнул Лукашенко.
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