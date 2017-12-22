Нацбанк Беларуси получит от Евросоюза €1,15 млн

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Беларуси стал первыми государственным органом, получившим финансирование Евросоюза — 1,15 миллионов евро будут направлены на укрепление регулятора.

Контракт в рамках проекта Twinning подписан в пятницу в Национальном банке: от ЕС подпись поставила глава представительства союза Андреа Викторин, а также директор Центра технического сотрудничества Немецкого Федерального банка Мартин Динкельберг и зампред правления регулятора Сергей Калечиц.



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В рамках проекта консорциум европейских банков (Немецкий федеральный, Нацбанк Польши и Банк Литвы) предоставят белорусскому Национальному банку в 2018-2019 годах 1,15 миллионов евро.

По словам госпожи Викторин, белорусский регулятор впечатляет профессионализмом и имеет положительную репутацию у разных институтов Евросоюза.

Благодаря этому проекту будут предприняты меры по укреплению платежной системы Беларуси, повышению финансовой стабильности, улучшению банковского надзора и управлению финансовыми рисками.

Нацбанк стал первым белорусским государственным органом управления, получившим крупное финансирование в рамках проекта Twinning. Претендовать на помощь институтов ЕС могут все госорганы — в рамках открытого тендера.