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Нацбанк Беларуси получит от Евросоюза €1,15 млн
22.12.2017 12:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Беларуси стал первыми государственным органом, получившим финансирование Евросоюза — 1,15 миллионов евро будут направлены на укрепление регулятора.
Контракт в рамках проекта Twinning подписан в пятницу в Национальном банке: от ЕС подпись поставила глава представительства союза Андреа Викторин, а также директор Центра технического сотрудничества Немецкого Федерального банка Мартин Динкельберг и зампред правления регулятора Сергей Калечиц.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
В рамках проекта консорциум европейских банков (Немецкий федеральный, Нацбанк Польши и Банк Литвы) предоставят белорусскому Национальному банку в 2018-2019 годах 1,15 миллионов евро.
По словам госпожи Викторин, белорусский регулятор впечатляет профессионализмом и имеет положительную репутацию у разных институтов Евросоюза.
Благодаря этому проекту будут предприняты меры по укреплению платежной системы Беларуси, повышению финансовой стабильности, улучшению банковского надзора и управлению финансовыми рисками.
Нацбанк стал первым белорусским государственным органом управления, получившим крупное финансирование в рамках проекта Twinning. Претендовать на помощь институтов ЕС могут все госорганы — в рамках открытого тендера.
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Контракт на получение средств подписан в рамках проекта Twinning, который направлен на укрепление потенциала регулятора.
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