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Беларусь официально разрешила криптовалюты

22.12.2017 12:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Оборот цифровых валют и токенов официально введен в Беларуси, соответствующее положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой экономики".

Беларусь официально разрешила криптовалюты
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу декрет "О развитии цифровой экономики". Документ создает беспрецедентные условия для резидентов Парка высоких технологий — у них есть целый ряд льгот и возможностей по работе на международных рынках.

Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. В целом созданы уникальные для всего мира условия для цифровых валют и токенов.

Так, в законодательстве будут определены права физических и юрлиц в сфере обращения токенами: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое другое.

Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Более того, теперь можно дарить и завещать токены, а деятельность по майнингу, покупке и продаже криптовалют не считается предпринимательством.

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Декларировать криптовалюты и доходы от операций с ними белорусам также не надо будет, а налоги с них платить не надо вплоть до 1 января 2023 года.

В Беларуси созданы уникальные для мира условия для регулирования сферы криптовалют: как для простых граждан, так и для компаний и инвесторов в эту сферу. Сделки с криптовалютами в республике будут самыми безопасными в мире, а осуществлять их будут только резиденты Парка высоких технологий.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доходы от операций с токенами не будут облагаться налогами до 1 января 2023 года.

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