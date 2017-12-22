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Беларусь официально разрешила криптовалюты
22.12.2017 12:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Оборот цифровых валют и токенов официально введен в Беларуси, соответствующее положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой экономики".
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. В целом созданы уникальные для всего мира условия для цифровых валют и токенов.
Так, в законодательстве будут определены права физических и юрлиц в сфере обращения токенами: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое другое.
Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Более того, теперь можно дарить и завещать токены, а деятельность по майнингу, покупке и продаже криптовалют не считается предпринимательством.
Декларировать криптовалюты и доходы от операций с ними белорусам также не надо будет, а налоги с них платить не надо вплоть до 1 января 2023 года.
В Беларуси созданы уникальные для мира условия для регулирования сферы криптовалют: как для простых граждан, так и для компаний и инвесторов в эту сферу. Сделки с криптовалютами в республике будут самыми безопасными в мире, а осуществлять их будут только резиденты Парка высоких технологий.
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Доходы от операций с токенами не будут облагаться налогами до 1 января 2023 года.
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