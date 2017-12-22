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Лукашенко считает, что в Беларуси есть уполномоченный по проблемам предпринимательства - он сам

22.12.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями деловых кругов заявил, что фактически выполняет в стране роль уполномоченного по проблемам предпринимательства, предает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что некоторые международные организации выдвигают условием для дальнейшего финансового сотрудничества введение института уполномоченного по проблемам предпринимательства.

«Передайте им, что такой уполномоченный в Беларуси есть — президент. Это моя обязанность — принять решение проконтролировать исполнение», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что это не последняя встреча в таком формате. «Масштабы задач, которые стоят перед бизнес-сообществом, постоянно будут требовать широкого обсуждения и оперативного реагирования», — отметил белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями деловых кругов заявил, что фактически выполняет в стране роль уполномоченного по...

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