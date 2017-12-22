Пятеро смелых: чего добился ЕАЭС за три года

МОСКВА, 22 дек — Sputnik, Алексей Стефанов. В будущем году необходимо сделать рывок в создание единого цифрового пространства, обеспечив взаимопризнание национальных электронных цифровых подписей, создать центр электронной торговли, заявил председатель комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.



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Для этого, по его словам, давно пора создать евразийский удостоверяющий центр, провести большую работу по созданию общего электроэнергетического рынка.

Он отметил, что в нынешнем созыве Госдума ратифицировала три евразийских соглашения, среди которых и Договор о таможенном союзе. Единое пространство способствовало развитию промышленной кооперации. На сегодняшний день создано 350 российско-белорусских и более восьми тысяч российско-казахстанских предприятий. В 2017 году общий рынок товаров на территории ЕАЭС дополнился лекарствами и медицинскими товарами. А все благодаря тому, что около 80% товаров, производимых на территории ЕАЭС, подпадают под единое технологическое регулирование.

По словам Калашникова, главным итогом создания Евразийского экономического союза стало то, что за три года увеличилось количество стран-участников ЕАЭС, а также стран, заключивших соглашения о сотрудничестве в рамках союза. Договор о создании ЕАЭС был подписан три года назад между Россией, Беларусью и Казахстаном. В 2015 году к зоне свободной торговли присоединились Армения и Кыргызстан, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС со Вьетнамом, ведутся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле еще с шестью странами, в том числе с Китаем.

У Евразийского экономического союза есть не только достижения, но и проблемы, считает Калашников.

"Ликвидация барьеров и углубление евразийской интеграции происходит с отставанием на полтора-два года. Введение в действие с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС требует внесения изменений в 97 законодательных актов РФ, однако в Думу они еще не внесены. Интеграцию сдерживают и отличные от евразийских обязательства, навязанные странами ЕАЭС при вступлении в ВТО. Имеет место незаконный реэкспорт товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Унификацию и гармонизацию национального законодательства тормозит отсутствие парламентского измерения ЕАЭС в его институциональной структуре. Национальным парламентам приходится в одиночку решать задачи по приведению национальных законов в соответствие с евразийской договорно-правовой базой. Необходимо сформировать общеправовые стандарты хотя бы виде модельных законов", — заявил Калашников.

Впрочем, присутствие на парламентских слушаниях не только депутатов, членов Совета Федерации, представителей российских министерств, экономистов и ученых, но и семерых из девяти министров ЕАЭС, как отметила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, говорило "о важности и актуальности обсуждаемых сегодня тем".



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"Равноправие в экономическом партнерстве — это очень важный фактор успеха, который, к сожалению, сегодня не так часто встречается в мире. ЕАЭС является стандартом качества именно такого взаимодействия. Вопросы финансово-кредитной системы, гармонизация национальных законодательств и многие другие находятся в живой повестке взаимодействия и сотрудничества наших стран. Будущий год всем нам предстоит организовать таким образом, чтобы планы развития и взаимовыгодного сотрудничества были реализованы", — отметила Яровая.

По ее словам, председательство России в ЕАЭС в 2018 году будет означать и возможность заявления новых перспектив развития. "Равноправие в экономическом партнерстве — очень важный фактор успеха, который, к сожалению, не так часто сегодня встречается в мире. ЕАЭС является стандартом качества именно такого взаимодействия", — отметила Яровая.

"Интеграционные объединения на пространстве Содружества независимых государств не конкурируют, а как бы вырастают друг из друга по мере готовности экономик государств к более глубокой интеграции", — заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Создание Евразийского экономического союза стало следствием многолетней и довольно сложной работы по поиску вариантов углубленного экономического сотрудничества на площадке СНГ, считает он. Обе структуры "решают во многом схожие задачи при различных форматах участвующих государств, при этом встает вопрос о сопряжении их деятельности и нормативно-правовой базы". В соответствии с рекомендациями, высказанными на заседании Совета глав правительств СНГ 3 ноября в Ташкенте, подготовлена новая редакция действующего с 2012 года меморандума о взаимодействии между исполкомом СНГ и ЕЭК. Этот документ обеспечит рабочие контакты, взаимное информирование, участие специалистов в разработке договорно-правовой базы в большей степени, чем это было до сих пор, считает Лебедев.



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Несколько часов выступающие на парламентских слушаниях, посвященных трехлетию с момента подписания Договора о ЕАЭС, приводили цифры, говорили о пользе союза и недостатках, которые следует исправить, стараясь укладываться в отведенный регламент. И лишь депутат Госдумы Владимир Жириновский не следил за временем. Он набросился с критикой на руководство ЕАЭС, которое, как он считает, не защищает внутренний рынок товаров и вместо фруктов и овощей, которые в изобилии растут в Казахстане — "я там родился, долго время жил и знаю это точно", закупает эту сельхозпродукцию даже в африканских странах.

А еще, поскольку все страны ЕАЭС ранее входили в Российскую империю, позже — в Советский Союз, "у нас общая многовековая история, экономика, один основной язык", Жириновский призвал задуматься над тем, чтобы создать такой союз "в добровольном порядке", предоставив всем возможность войти в состав РФ. На законодательном уровне можно было бы закрепить "право этих республик беспрепятственно выходить из состава федерации", но при этом у республик, которые сейчас входят в Российскую Федерацию "таких прав быть не должно", отметил Жириновский.

Впрочем, вышедший следом на трибуну госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота назвал выступление Жириновского политическим, в то время как цель этих парламентских слушаний — "обсуждать интеграцию в общее экономическое пространство" и не заниматься популизмом. Больше к лозунгам Жириновского, с которыми тот, судя по всему, идет на президентские выборы 2018 года, выступающие не возвращались.