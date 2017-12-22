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Биткоин в пятницу потерял пятую часть стоимости
22.12.2017 13:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Курс биткоина 22 декабря упал на 21%, пишет агентство Bloomberg. Другие криптовалюты также потеряли в цене – на 32% упал курс Botcoin cash, на 25% упал курс Etherium согласно
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Эксперты называют падение курса крупнейшим испытанием для индустрии криптовалют и технологии блокчейн. На этой неделе начались торги с участием биткоина на товарно-сырьевой бирже Чигако, ранее в этом месяце – на чикагской фондовой бирже. В то же время на этой неделе крупный швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG заявили, что считают криптовалюты "крупнейшим спекулятивным пузырем в истории".
Пока одни сомневаются в разумности вложения денег в криптовалюты, другие выходят на этот рынок. Банк Goldman Sachs Group работает над созданием торговой площадки по операциям с криптовалютами и планирует запустить ее не позднее конца июня 2018 года. Если запуск состоится, компания станет первой из бизнесменов Уолл-стрит, кто создаст собственную площадку по торговле криптовалютами.
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко
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Сегодня биткоин торгуется ниже 13 тысяч долларов и демонстрирует падение курса на 21%.
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