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Биткоин в пятницу потерял пятую часть стоимости

22.12.2017 13:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Курс биткоина 22 декабря упал на 21%, пишет агентство Bloomberg. Другие криптовалюты также потеряли в цене – на 32% упал курс Botcoin cash, на 25% упал курс Etherium согласно coinmarketcap.com.

Биткоин в пятницу потерял пятую часть стоимости
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Первый случай мошенничества с биткоином зафиксирован в Беларуси

Эксперты называют падение курса крупнейшим испытанием для индустрии криптовалют и технологии блокчейн. На этой неделе начались торги с участием биткоина на товарно-сырьевой бирже Чигако, ранее в этом месяце – на чикагской фондовой бирже. В то же время на этой неделе крупный швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG заявили, что считают криптовалюты "крупнейшим спекулятивным пузырем в истории".

Пока одни сомневаются в разумности вложения денег в криптовалюты, другие выходят на этот рынок. Банк Goldman Sachs Group работает над созданием торговой площадки по операциям с криптовалютами и планирует запустить ее не позднее конца июня 2018 года. Если запуск состоится, компания станет первой из бизнесменов Уолл-стрит, кто создаст собственную площадку по торговле криптовалютами.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", где отдельное место отведено криптовалютам. В России закон о криптовалютах планируют принять к весне 2018 года. Рекордной стоимости свыше 20 тысяч долларов биткоин достиг в воскресенье 17 декабря.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сегодня биткоин торгуется ниже 13 тысяч долларов и демонстрирует падение курса на 21%.

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