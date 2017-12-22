МИНСК, 22 дек — Sputnik. Работа по корректировке Налогового кодекса Беларуси начнется в январе 2018 года. Документ будет существенно переработан, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на встрече с представителями деловых кругов.

"Правительство по моему поручению уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное — способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств", — цитирует Лукашенко агентство БелТА .

Президент потребовал подготовить итоговый вариант документа к сентябрю 2018 года. На встрече отмечалось, что до конца пятилетки в стране действует мораторий на повышение налогов. Однако при этом глава государства ожидает с принятием обновленного Налогового кодекса прироста налогов в бюджет.

"Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет", — заявил Лукашенко.

Президент также заявил о необходимости серьезной переработки нормативно-правовых актов, касающихся бухгалтерского учета.

"Их надо упростить. Бухгалтерский учет остался советским, а там черт ногу сломает. Высшего образования, чтобы вести бухгалтерский учет, недостаточно", — сказал Лукашенко.