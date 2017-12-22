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Налоговый кодекс Беларуси ждет "масштабная переработка"

22.12.2017 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Работа по корректировке Налогового кодекса Беларуси начнется в январе 2018 года. Документ будет существенно переработан, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на встрече с представителями деловых кругов.

Налоговый кодекс Беларуси ждет "масштабная переработка"
© Sputnik/
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"Правительство по моему поручению уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное — способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент потребовал подготовить итоговый вариант документа к сентябрю 2018 года. На встрече отмечалось, что до конца пятилетки в стране действует мораторий на повышение налогов. Однако при этом глава государства ожидает с принятием обновленного Налогового кодекса прироста налогов в бюджет.

"Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет", — заявил Лукашенко.

Президент также заявил о необходимости серьезной переработки нормативно-правовых актов, касающихся бухгалтерского учета.

"Их надо упростить. Бухгалтерский учет остался советским, а там черт ногу сломает. Высшего образования, чтобы вести бухгалтерский учет, недостаточно", — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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К обновленному кодексу президент выдвинул единственное требование: сокращения доходов бюджета быть не должно.

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