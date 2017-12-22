МИНСК, 22 дек — Sputnik. Декрет "О развитии цифровой экономики" призван создать благоприятные условия для развития информационных технологий, заявил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства в пятницу сообщил о подписании декрета "О развитии цифровой экономики" , также известном как "декрет о ПВТ 2.0". Документ содержит ряд прогрессивных норм и изменений в жизни и работе IT-компаний — резидентов Парка высоких технологий, а также вводит в правовое поле технологию блокчейн и криптовалюты .

"Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", — отметил в пятницу на встрече с предпринимателями Лукашенко.

Президент рассказал и о главной цели документа — создание условий для мировых IT-компаний, чтобы они приходили в страну, открывали здесь представительства, центры разработок и создавали продукт для всего мира.

"Вторая цель декрета — инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению", — отметил глава государства.



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Лукашенко рассказал о том, что в стране есть "продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься". Президент признал: если после подписания декрета будет польза стране, если нет — он знает, "с кого спросить".

Глава государства уверен, что после принятия декрета для Беларуси будут созданы условия развития не только IT-сферы, но и получены отличные преимущества для привлечения технологий, капиталов и человеческих ресурсов со всего мира. Он уверен: декрет позволит стать "на путь опережающего развития".

В Минске уже работает ряд центров разработки мировых компаний — например, Viber и Juno. Не так давно обсуждалась возможность открытия в Беларуси центров разработки и компании Uber, а также ряда других. Собственные же разработки белорусов — в том числе MSQRD и Fabby — обретали популярность во всем мире и привлекали внимание мировых корпораций.