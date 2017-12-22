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Лукашенко: больше нет препятствий для бизнеса

22.12.2017 13:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Больше препятствий для занятия бизнесом в Беларуси нет, заявил в пятницу на встрече с предпринимателями президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко: больше нет препятствий для бизнеса
© Sputnik / Виктор Толочко
Минэкономики уже видит положительные изменения от декрета №7

В конце ноября президент подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", документ заметно облегчил условия для ведения бизнеса в Беларуси, снизил число требований и создал более благоприятную для малого и среднего предпринимательства атмосферу.

"Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком — все! На следующий день можно приступать к работе", — сказал в пятницу на встрече с предпринимателями Лукашенко.

Глава государства напомнил о том, что технические требования сведены к минимуму и все собраны в одном документе. Значительно сокращены правила пожарной безопасности, санитарные и ветеринарные требования. Отказались и от многих административных процедур.

Лукашенко: больше нет препятствий для бизнеса
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ну зачем нам согласовывать режим работы торгового объекта? Частник сам заинтересован работать столько, сколько покупатели идут к нему за товарами. Если у государства будет некий иной интерес, мы договоримся. Или создадим государственную точку торговли, обяжем ее работать в то время, в которое государство считает нужным", — высказался белорусский лидер.

Решен и другой болезненный для бизнеса вопрос о перепрофилировании помещений. По его словам, в будущем не придется подолгу ждать того, чтобы на месте бывшей парикмахерской открыть магазин или наоборот.

По словам главы государства, главное — чтобы не нарушались права и интересы людей.

Подписание президентом декрета №7 требует внесения изменений в многие белорусские законы — над этим уже начали работать государственные органы и парламентарии. Приведение законодательной базы под нормы декрета должно быть завершено уже в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства рассказал об итогах подписания декрета №7 "О развитии предпринимательства".

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