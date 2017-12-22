Президент о Налоговом кодексе: Сокращайте как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет

Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Правительство по моему поручению уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное — способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что до этого не было ни одного года, чтобы Налоговый кодекс работал без изменений. Были случаи, когда в течение года корректировки вносились несколько раз. Согласно новому декрету, до конца этой пятилетки будет действовать мораторий на повышение налогов.

Александр Лукашенко поручил подготовить проект документа до сентября 2018 года. «Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет», — подчеркнул президент.

Также глава государства выступил за серьезную переработку нормативно-правовых актов, касающихся бухгалтерского учета. «Их надо упростить. Бухгалтерский учет остался советским, а там черт ногу сломает. Высшего образования, чтобы вести бухгалтерский учет, недостаточно», — сказал Александр Лукашенко.