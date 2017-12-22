22 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь первой в мире законодательно закрепила smart-контракт. Об этом заявил сегодня старший партнер ООО "Алейников и Партнеры" Денис Алейников, выступая на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Декретом (о цифровой экономике. - Прим. БЕЛТА) мы даем миру smart-контракт - контракт в виде компьютерной программы. Этот механизм может решить фундаментальную проблему человечества - неисполнение того, о чем договорились на бумаге. Функцию автоматического исполнения договора берет на себя компьютерная программа", - отметил Денис Алейников.

Он констатировал, что smart-контракт стал широко известен только в этом году. "Это еще прототип, он несовершенен. Но сюда движется весь мир. Мир понимает, что в цифровой экономике будут доминировать не бумажные, а цифровые контракты", - сказал эксперт.

По его словам, два американских штата - Аризона и Невада - приняли в этом году локальные законы о введении в правовой оборот smart-контракт. "Но на страновом уровне это не успела сделать ни одна страна, первый шаг сделала Беларусь. Благодаря декрету главы государства Беларусь становится первой страной, которая дает миру принципиально новую форму договора. Завтра это сделает кто-то еще. Возможно, какая-то страна напишет декрет, закон лучше, чем это сделали мы. Но кто помнит сегодня, кто был вторым космонавтом? А имя первого помнит весь мир и будет помнить всегда", - добавил Денис Алейников.-0-