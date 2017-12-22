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«Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»: Лукашенко подписал декрет о цифровой экономике
22.12.2017 13:48 — Новости Экономики | БДГ
Главная цель документа - создать условия для того, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт, заявил Александр Лукашенко.
«Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн», - заявил официальный лидер Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что он поддержал все предложения предпринимателей и больше препятствий для этой деятельности нет, передает
В декрете, уверен официальный лидер Беларуси, «речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях».
«Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать», - уверен он.
Лукашенко потребовал отказаться от безосновательного контроля предпринимателей. Он сам себя назначил на должность уполномоченного по проблемам предпринимательства и готов при необходимости лично утвердить новый перечень административных процедур для бизнеса.
Глава Беларуси также попросил помнить о людях и платить им достойную зарплату, обеспечивать занятость.
«Словом, сделано если не все, то очень многое для того, чтобы человек мог спокойно работать и никто ему не мешал. Только работать нужно добросовестно, следить, чтобы на предприятии все было в порядке, платить налоги - и вопросов никаких не будет. Однако, если завтра, не дай бог, всплывет, что кто-то решил жульничать, особенно после нашего договора, любыми правдами и неправдами нажиться за счет здоровья людей, безопасности государства, гарантирую: таких людей "встряхнут" - мало не покажется. Давайте жить дружно», - заключил Александр Лукашенко.
5 упрощений в декрете
- количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз,
- санитарных требований - в 13 раз,
- ветеринарных - в 10,
- упразднено согласование режима работы торгового объекта,
- решается вопрос с перепрофилированием помещений.
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Главная цель документа - создать условия для того, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали...
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