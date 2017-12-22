«Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»: Лукашенко подписал декрет о цифровой экономике

Главная цель документа - создать условия для того, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт, заявил Александр Лукашенко.

«Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн», - заявил официальный лидер Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что он поддержал все предложения предпринимателей и больше препятствий для этой деятельности нет, передает БелТА .

В декрете, уверен официальный лидер Беларуси, «речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях».

«Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать», - уверен он.

Лукашенко потребовал отказаться от безосновательного контроля предпринимателей. Он сам себя назначил на должность уполномоченного по проблемам предпринимательства и готов при необходимости лично утвердить новый перечень административных процедур для бизнеса.

Глава Беларуси также попросил помнить о людях и платить им достойную зарплату, обеспечивать занятость.

«Словом, сделано если не все, то очень многое для того, чтобы человек мог спокойно работать и никто ему не мешал. Только работать нужно добросовестно, следить, чтобы на предприятии все было в порядке, платить налоги - и вопросов никаких не будет. Однако, если завтра, не дай бог, всплывет, что кто-то решил жульничать, особенно после нашего договора, любыми правдами и неправдами нажиться за счет здоровья людей, безопасности государства, гарантирую: таких людей "встряхнут" - мало не покажется. Давайте жить дружно», - заключил Александр Лукашенко.

5 упрощений в декрете

- количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз,

- санитарных требований - в 13 раз,

- ветеринарных - в 10,

- упразднено согласование режима работы торгового объекта,

- решается вопрос с перепрофилированием помещений.