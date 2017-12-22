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Курс доллара опустился ниже Br2

22.12.2017 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Доллар подешевел пятый день подряд в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.

Национальный банк установил официальные курсы валют на выходные:

  • Доллар США — 1,9921
  • Евро — 2,3608
  • 100 российских рублей — 3,417

Таким образом, на валютных торгах в пятницу 22 декабря доллар подешевел в пятый раз подряд — на этот раз он опустился ниже психологической отметки в Br2 и за раз потерял более копейки.

Евро на торгах в пятницу подешевел почти на две копейки, или 0,77% от своей стоимости в четверг. Российский рубль подешевел незначительно — на 0,04%.

Белорусский рубль подорожал в пятницу >>

С начала декабря белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%. Заметнее всего в этом месяце подешевел евро — на 1,11%. Доллар за три недели декабря потерял процент стоимости, даже несмотря на резкий рост курса в начале месяца.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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К выходным американская валюта подешевела более чем на копейку.

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