|
Курс доллара опустился ниже Br2
22.12.2017 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Доллар подешевел пятый день подряд в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.
Национальный банк установил официальные курсы валют на выходные:
Таким образом, на валютных торгах в пятницу 22 декабря доллар подешевел в пятый раз подряд — на этот раз он опустился ниже психологической отметки в Br2 и за раз потерял более копейки.
Евро на торгах в пятницу подешевел почти на две копейки, или 0,77% от своей стоимости в четверг. Российский рубль подешевел незначительно — на 0,04%.
С начала декабря белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%. Заметнее всего в этом месяце подешевел евро — на 1,11%. Доллар за три недели декабря потерял процент стоимости, даже несмотря на резкий рост курса в начале месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К выходным американская валюта подешевела более чем на копейку.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии