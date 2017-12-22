19−20 декабря в Брюсселе состоялось четвертое заседание Координационной группы «Беларусь-ЕС» . Политолог, старший аналитик BISS Денис Мельянцов на сайте экспертного сообщества Беларуси «Наше Мнение» рассказал, что обсуждалось на встрече и каких взаимных шагов ждать в последующем.



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Такой формат двустороннего взаимодействия Беларуси с Евросоюзом был создан весной прошлого года с целью объединить все белорусско-европейские взаимодействия на одной площадке для координации усилий на различных тематических направлениях. В этом году на встрече присутствовали независимые эксперты.

Теперь каждые полгода Брюссель и Минск проводят своеобразную ревизию прошедших за это время переговоров, деятельности в рамках совместных проектов и иных взаимодействий. В Координационной группе от Беларуси участвует МИД и другие министерства и ведомства, так или иначе включенные в белорусско-европейские инициативы, со стороны ЕС — Европейская служба внешнего действия и соответствующие белорусским министерствам генеральные директораты Еврокомиссии.

Уникальной особенностью этого формата является участие в части заседаний представителей неправительственных организаций. И им даже позволено высказываться.

Так что же нового было на нынешней встрече?

В рамках КГ полдня было отведено обсуждению состояния и перспектив отраслевого сотрудничества между Беларусью и ЕС по следующим 12 темам: экономика и финансы, приватизация и промышленность, транспорт, таможенные вопросы, образование, исследования и развитие, торговля, сельское хозяйство и санитарные и фитосанитарные стандарты, охрана окружающей среды, энергетика, цифровая экономика и рынок труда и соцзащита.

По каждому из этих пунктов представителем соответствующих ведомств Беларуси и ЕС была представлена краткая информация о состоянии дел и проектов сотрудничества, а также была возможность для НГО высказать свои соображения. Как правило, дискуссий не возникало, что можно объяснить тем, что все проблемные вопросы были ранее проговорены в ходе отраслевых диалогов и обсуждения конкретных проектов. То есть стороны уже были в курсе позиций друг друга, и какие-то решения уже были приняты.

Наиболее проблемным вопросом оказались санитарные и фитосанитарные стандарты. Прошедший за день до Координационной группы раунд диалога по торговле явно не привел к урегулированию разногласий, и споры продолжились уже в другом формате. Главными претензиями белорусской стороны к европейцам стало затягивание переговорного процесса и отсутствие конкретики в требованиях ЕС, касающихся стандартов. Минсельхозпрод фактически обвинил Брюссель в бюрократических проволочках (например, письмо из Еврокомиссии может идти год, до сих пор нет ответа относительно возможности транзита белорусской мясной продукции в порт Клайпеды) и пояснил, что Беларусь не просит преференций, а просто пытается понять, чего хочет ЕС. Европейские чиновники, в свою очередь видят причину проблем в стандартах ЕАЭС, которым Беларусь обязана следовать, и которые отличаются от европейских.

В более общем смысле Минск хотел бы гарантий доступа на европейский рынок в случае выполнения всех необходимых условий и стандартов. А подход ЕС заключается в том, что Беларусь сначала должна принять все стандарты, а уже потом будет принято решение о допуске к рынку. При этом ЕС для себя хочет иного отношения — чтобы ему открыли рынок без дополнительных условий. Естественно, что это вызывает раздражение в Минске.

С охраной окуржающей среды все хорошо, с уровнем академических свобод — не очень

Критическим был и доклад представителей ЕС о выполнении Беларусью дорожной карты в рамках Болонского процесса. Европейцев не устраивает, в частности, уровень академических свобод.

Вместе с тем была отмечена активизация двусторонней торговли, был согласован новый отраслевой диалог по транспорту, активизировалось сотрудничество по таможенным вопросам — в следующем году в белорусском посольстве в Брюсселе появится должность таможенного атташе.

Все хорошо и в сотрудничестве по вопросам охраны окружающей среды. В рамках этого диалога состоялось уже 9 раундов консультаций; в начале года был принят Национальный план по внедрению Парижского соглашения по климату. Представитель генерального директората ЕС по энергетике специально отметил, что ЕС «очень рад» добровольному согласию Беларуси провести стресс-тесты БелАЭС по методике Евросоюза. Кстати, Совет по оценке результатов белорусских стресс-тестов заседал одновременно с Координационной группой в том же здании на этаж ниже. Первичные итоги экспертной работы будут известны уже в марте 2018 г. Однако представитель директората по европейскому соседству напомнил, что безопасность АЭС играет крайне важную роль, намекая, видимо, на позицию Литвы.

Отведенного для подведения итогов времени уже не хватает для того чтобы просто перечислить реализуемые проекты и идущие переговоры. Кроме того, в ходе такого брифинга становится более понятно, какой пласт вопросов нужно будет проработать в ходе подготовки будущего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Трудные вопросы

Несмотря на частичную открытость Координационной группы для независимых наблюдателей, самые важные и острые вопросы двусторонней повестки обсуждались за закрытыми дверями. Так, темы прав человека, упрощения визового режима, миграции, финансирования проектов и заключения соглашения о приоритетах партнёрства обсуждались без представителей НГО. Здесь, как и на подведении итогов отраслевого сотрудничества, стороны просто зафиксировали status quo, достигнутый в рамках переговоров, имевших место ранее в этом году. И для Беларуси, и для Евросоюза все подводные камни переговоров видны и понятны, и решения по ним пока нет. К примеру, приоритеты партнерства не могут быть согласованы из-за жесткой позиции Литвы по Белорусской АЭС, а визовая фасилитация кроме прочего застопорилась на формулировках о механизме приостановки соглашения. Поскольку эти преграды политические и затрагивают престиж страны, скорого прогресса в переговорах, видимо, ожидать не стоит.

Роль гражданского общества

Хоть представители НГО были допущены к работе Координационной группы, что само по себе является без преувеличения прорывом, формат их участия все же требует дальнейшего совершенствования. Представители гражданского общества могут выступать с замечаниями, предложениями и вопросами, их возможность высказываться никак не ограничивается ни председательствующим от ЕС, ни белорусским ведущим. Но все же следует признать наличие ограничений, которые препятствуют полной реализации потенциала такого участия.

Во-первых, НГО участвуют лишь в третьей части всего времени работы КГ, а именно в том блоке, где суммируется работа отраслевого сотрудничества. При этом представители независимых организаций не включены в работу отраслевых диалогов, которые работают в промежутке между заседаниями КГ и где проходят основные содержательные переговоры. То есть, у представителей НГО изначально нет доступа к массиву информации, который дал бы им возможность компетентно высказываться по сути обсуждений на Координационного группе. В то же время допуск независимых экспертов к секторальным диалогам стал бы инструментом повышения их компетентности, и создал бы условия для независимой оценки и формулирования конкретных объективных предложений.

Во-вторых, формирование списка приглашенных НГО происходит в крайне сжатые сроки незадолго до проведения заседания Координационной группы (обычно за 7−10 дней), что затрудняет подготовку участников к содержательной дискуссии и тем более не позволяет подготовить пакет разработанных предложений по существу обсуждаемых вопросов.

В третьих, профиль приглашенных НГО не вполне соответствует тематике обсуждаемых на КГ вопросов, что снижает добавленную стоимость самого формата участия гражданского общества в переговорах. Список приглашённых экспертов необходимо пересмотреть и привязать его к тематике отраслевых диалогов.

И в-четвертых, пока что просматривается политическая, а не функциональная рациональность участия НГО. Иными словами, Евросоюз таким образом демонстрирует реализацию своих задач по включению гражданского общества в переговорный процесс, а правительство Беларуси показывает свою прозрачность и готовность идти на уступки Евросоюзу. Но, похоже, что пока никто серьезно не рассматривает представителей от НГО как источник экспертизы и рациональных предложений в переговорном процессе.

Что ожидать дальше?

И официальные представители Беларуси, и чиновники ЕС, и участники от НГО согласны с тем, что по сравнению с первым заседанием Координационной группы атмосфера в зале заседаний существенно изменилась в лучшую сторону. Дискуссии стали более открытые и доброжелательные. Официальные лица охотно делятся информацией и готовы слушать другие точки зрения. Но хорошая атмосфера — это уже пройденный этап. Она должна была быть создана как важный контекст, способствующий переговорному процессу. И вот теперь, когда она создана, нужны конкретные результаты этих переговоров, которые будут вести к изменению качества двусторонних отношений и к ощутимым итогам для обществ по обе стороны границы.

Учитывая наличие сложных вопросов, о которых говорилось выше, масштабных и прорывных достижений вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем. Однако, принимая во внимание общий объе и разнообразие реализуемых двусторонних и многосторонних проектов, результаты точно будут, но они будут в виде малых шагов в сферах взаимного интереса. Что не так уж и плохо, учитывая недавнюю историю санкций и отсутствие у Минска европейских интеграционных амбиций.