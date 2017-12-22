Новые школы, корты и метро. На что в следующем году Минск потратит 450 миллионов долларов

Вчера депутаты Мингорсовета утвердили инвестиционную программу столицы на 2018-й, сообщает БЕЛТА . Посмотрели, сколько денег направят на строительство значимых объектов в следующем году.



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В программу включили 394 объекта, по 176 объектам будет вестись проектирование. Объем финансирования — 908 миллионов рублей или около 450 миллионов долларов.

Около 863 млн рублей — это средства бюджета города, из которых на исполнение гарантий Мингорисполкома по ранее выданным кредитам будет направлено 143 миллиона. Кредитные ресурсы банков составят 45 млн, они предназначены для финансирования первого участка 3-й линии метро.

— На проектирование и строительство в 2018 году направляется 720 млн. Основными принципами является концентрация бюджетных средств на вводимых в эксплуатацию объектах, а также объектах, имеющих высокую степень готовности, сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства, — рассказал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

Получателями средств определены 33 организации-заказчика.

На объекты в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства планируется направить 242 млн. За счет бюджета будут профинансированы работы по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры в районе жилой застройки «Ноттингем», многофункционального жилого комплекса «Минск-Мир», строительству первого городского транспортного кольца, Южной магистрали, реконструкции улиц Макаенка, Богдановича, набережной Свислочи и других. На строительство метро выделено около 157 млн, трамвайных путей — 26 млн.

Объем финансирования проектов в сфере здравоохранения составит 118,8 млн. Будут построены три детские и две многопрофильные поликлиники в микрорайонах Каменная Горка и Дружба, реконструированы корпуса городских клинических больниц (9-я, 4-я, 5-я детская, инфекционная больница по ул. Якубовского). Продолжится строительство городского клинического онкодиспансера. Также в числе объектов инвестпрограммы значатся хоспис, амбулатория в жилом комплексе «Лазурит», подстанция скорой помощи в микрорайоне Лошица, центр хирургии и трансплантологии.

Инвестиции в сфере образования определены в 96 млн. Ожидается ввод трех школ (№ 54 в Каменной Горке-3 с бассейном, № 31 в микрорайоне Дружба-1 и № 30 в границах ул. Шаранговича-Горецкого-Рафиева), четырех детских садов (два в границах ул. Янковского-Горецкого, по одному в микрорайонах Дружба-1 и Лебяжий). Еще четыре школы и семь детских дошкольных учреждений будут проектироваться. Также планируется провести реконструкцию лицея МВД, центра коррекционного развития и образования по ул. Воронянского, центра творчества «Ранак» и центра «Лидер».

На финансирование объектов физической культуры и спорта запланировано 68,2 млн. Среди наиболее крупных проектов — реконструкция стадиона «Динамо», строительство и проектирование типовых бассейнов, теннисных кортов по ул. Жудро, лыжероллерной трассы по ул. Ваупшасова, ледового катка в микрорайоне Лошица.

На реконструкцию учреждений культуры (Дворец детей и молодежи, Национальный исторический музей, застройка исторического центра, кинотеатры «Победа» и «Москва», музыкальный театр) предусматривается около 13,8 млн.