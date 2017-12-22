Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на рачительном отношении к бюджетным средствам. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Когда вы начинаете, притом, знаете, нечестно, не на основании фактов упрекать власть — не только меня — в целом власть, я на это очень болезненно реагирую. Надо, чтобы было все честно, — сказал глава государства. — Все должно быть честно и порядочно. Может, где-то мы можем допустить ошибку. Но я вам гарантирую, что ни копейки я себе в карман не положил. Я не позволю разворовывать бюджет».

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что, как правило, именно представители сферы бизнеса стремятся что-то сделать подешевле или получить больший доступ к бюджетным средствам. «Правда, в последнее время, вот и вчера разбирательства были, больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены-частники просят поддержки из бюджета — финансовой и так далее, а наши, как их называют, красные директора», — заметил президент.

«Но это мы с ними быстро разберемся, притом до конца года с некоторыми. А то они вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте $ 100 млн дадим, этому 50 млн в оборотку, этому — чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства. И пошло-поехало, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Этого быть не должно. Бюджетные деньги, вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло. Да и чиновники, которых вы костыляете, далеко от вас стоят по заработной плате».