В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Универсальна в работе при любой погоде Компания PROPLEX вывела на рынок новый продукт, профессиональную универсальную монтажную пену PROPLEX Premium Gunfoam 65. Пена обладает широким температурным диапазоном...

Компания PROPLEX вывела на рынок новый продукт, профессиональную универсальную монтажную пену PROPLEX Premium Gunfoam 65. Пена обладает широким температурным диапазоном применения, от минус 10 до плюс 30 градусов, что позволяет использовать ее в любой сезон года. Мы рады, что качество этого продукта высоко оценили не только специалисты по установке оконных конструкций, но и профессионалы смежных областей. Дверной отрасли, монтажники вентиляционных и канализационных коммуникаций, строители. Технические характеристики пены PROPLEX позволяют использовать ее для решения широкого диапазона задач в любых условиях. Низкое вторичное расширение монтажной пены PROPLEX есть важный показатель для работы с монтажными швами, где нужно сохранить геометрию конструкции и не допустить распирания шва и деформацию таких деталей, как откосы, дверные доборы, тонкие стеновые панели и коммуникации систем кондиционирования.Мелкопористая структура важна для качественной изоляции, так как отсутствие пустот и пузырьков увеличивает защитные, тепло- и звукоизоляционные свойства монтажной пены. Увеличенный объем выхода пены обеспечивает экономичный расход. Мы получаем положительные отзывы и рекомендации от специалистов, протестировавших пену PROPLEX. Благодаря разработке данного продукта компания PROPLEX расширила круг своих партнеров за пределы оконной отрасли, делится Николай Савин, руководитель отдела развития комплектующих компании PROPLEX.Величина выхода пены зависит не только от изначального объема пены, залитого в баллон, но также от таких внешних условий, как температура баллона и окружающей среды, влажность воздуха. Благодаря рабочей температуре в названном диапазоне монтажная пена PROPLEX Premium Gunfoam 65 применяется в любых климатических условиях в различных регионах России, сохраняя свои преимущества и характеристики в любое время года.По результатам тестирования специалистами-установщиками проведено сравнение пены PROPLEX с популярными аналогами премиум-сегмента. В результате выявлены преимущества пены PROPLEX, среди которых особенно выделяются параметры вторичного расширения, увеличенный выход и качество структуры. При застывании монтажная пена сохраняет геометрию конструкции и не деформирует швы.Она не продувается и не заполняется водой, так как не имеет крупных пустот. Важным преимуществом является экономичный расход пены за счет увеличенного объема выхода. Благодаря этим параметрам пена имеет широкий диапазон использования, от установки и герметизации оконных и дверных блоков до укладки кровли и прокладки канализации.www.proplex.ru