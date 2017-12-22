В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снегозадержатели для кровли, барьерные или точечные Снежная шапка на крыше дома только внешне выглядит воздушной и безобидной. На деле ее плотность может варьироваться в широких пределах, в зависимости от влажности,...

Снежная шапка на крыше дома только внешне выглядит воздушной и безобидной. На деле ее плотность может варьироваться в широких пределах, в зависимости от влажности, погодных условий и скорости ветра, а вес составляет в среднем от 80 до 280 кг на квадратный метр. Например, для Московской области в соответствии с нормативом несущая способность кровель рассчитывается, исходя из веса снежного покрова 180 кг на квадратный метр. Это значит, что 40-сантиметровый слой снега на кровельном скате размером 9 на 3,5 метра может весить более двух тонн. При сходе с крыши такая масса снега может не только повредить деревья и постройки, но и стать причиной серьёзных травм. Снегозадержатели решают эту проблему, дробя массу на части и делая ее сход безопасным. Однако не все они работают одинаково эффективно.Так называемые барьерные снегозадержатели могут вызвать обратный эффект. При достаточно влажной погоде снег становится слишком плотным и налипает на барьер, создавая слежавшуюся массу, препятствующую сходу остальной шапки. В результате она становится еще массивней, а при достижении критической массы может сломать барьер, повредить водостоки или даже саму кровлю.Другое дело, точечные снегозадержатели. Они устанавливаются по всей длине карнизного свеса в несколько рядов в шахматном порядке. Это позволяет равномерно распределить снеговую нагрузку на стропильную систему по всей поверхности кровли и обеспечить надежную фиксацию нижних слоев снежного покрова. При накоплении определенного количества снега он будет скатываться с крыши, однако этот сход никогда не превращается в лавину, поскольку сходит только избыточная масса, верхний слой незначительной толщины. Остальная же постепенно стаивает.Форма снегозадержателей AQUASYSTEM для металлочерепицы разработана таким образом, чтобы их можно было монтировать поверх профилированного кровельного покрытия, то есть не только в процессе его монтажа, а в любой момент. Нижний край снегозадержателя имеет два полукруглых выреза, благодаря которым он не создает препятствий нормальному стаиванию снега. Эта оригинальная запатентованная конструкция уже не раз доказала свои преимущества на практике.Очень большое значение имеет качество изготовления. Например, наши снегозадержатели с полимерным покрытием для мягкой кровли производятся из высокопрочной оцинкованной стали с первым классом цинкования и толщиной цинкования до 1,5 миллиметров. Стальная полоса имеет два ребра жесткости, а конструкция элемента позволяет перераспределять нагрузку по всей длине его основания.Изделия кустарного производства устроены проще, они не распределяют нагрузку, и вся она передаётся в точку соединения уголка с основанием. В результате плотный снег может просто разогнуть полосу, особенно если она сделана из некачественного тонкого металла, добавляет Екатерина Мясникова, руководитель по работе с дилерской сетью Москвы и Московской области компании Стил Технолоджи, производителя эксклюзивных водосточных систем и аксессуаров для кровли торговой марки AQUASYSTEM.Точечные снегозадержатели для кровель из мягкой черепицы нельзя установить после завершения монтажа самой черепицы, поскольку основание элемента заводится под гонт. В процессе эксплуатации кровли под воздействием температуры слои кровли сплавляются между собой, а запоздалый монтаж приведет к нарушению этого покрова. Поэтому о снегозадержании для мягкой кровли лучше подумать заблаговременно и выбрать товар с гарантией от производителя.www.asyst.ru