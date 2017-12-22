Лукашенко назвал бизнесу три простых правила общения с государством

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с бизнес-сообществом назвал единую формулу контактов власти и бизнеса.

"Каждый руководитель, представляющий государственную власть, при осуществлении контактов с бизнесом должен следовать единой формуле. Если закон позволяет помочь – помоги! Если закон не позволяет помочь – не мешай! Если закон требует вмешаться – тогда действуй", – заявил глава государства в пятницу.

По его словам, все либеральные поправки в законодательство о предпринимательской деятельности, чтобы упростить условия ведения бизнеса, нужно реализовать в короткие сроки.

Глава государства в данной связи сказал, что Совет министров трудится над новым проектом указа о лицензировании. При этом он поручил перед тем как отдать ему на подпись отправить проект документа на экспертизу бизнес-сообществу.

Президент поставил задачу работу по либерализации законодательства в сфере предпринимательства завершить в 2018 году. Говоря о формуле общения государства и бизнеса, отметил, что бизнес должен понимать: в стране одна экономика. "Задачи, которые ставятся правительству, относятся и к вам", – сказал Лукашенко, обращаясь к бизнесменам.

Президент добавил, что государство пошло на либерализацию законодательства и требований к бизнесу, но вся полнота ответственности за состояние дел на предприятиях будет возложена на руководителей и собственников.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: больше нет препятствий для бизнеса

Лукашенко попросил предпринимателей платить своим сотрудникам достойную заработную плату.

"Опирайтесь на эти три простых правила, и вы всегда будете иметь в лице государства надежного партнера и помощника. Это я вам гарантирую", – подчеркнул Лукашенко. Он также рассчитывает, что принятые решения приведут к повышению активности в IT-сфере. "Причем важно, чтобы и капиталы, и люди, и технологии работали для всей страны", – сказал глава государства.

О красных директорах

Лукашенко на встрече с бизнес-сообществом поднял вопрос о рачительном отношении к бюджетным средствам.

Вместе с тем глава государства заявил о том, что в последнее время руководители госпредприятий любыми путями хотят получить больший доступ к бюджетным деньгам.

"Вот и вчера разбирательства были, больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены-частники просят поддержки из бюджета – финансовой и так далее, а наши, как их называют, красные директора", – сказал глава государства.

"Но это мы с ними быстро разберемся, притом до конца года с некоторыми. А то они вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру", – сказал глава государства.

По его словам, после таких посещений из правительства президенту на стол приходят предложения о том, чтобы давать одному госпредприятию 100 миллионов, другому 50 миллионов долларов в качестве оборотных средств или на погашение кредитов.

"И пошло-поехало. Этого быть не должно. Бюджетные деньги, вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло", – подчеркнул Лукашенко.

О медцентрах

Президент Беларуси также сообщил, что собирается подписать указ о лицензировании, в текст которого войдет раздел о лицензировании медицинской деятельности. Он также отметил, что не возражает против того, что бы частная медицина принимала на работу врачей без высшей категории. Президент знает, что квалификация некоторых выпускников медицинских вузов бывает выше, чем отдельных врачей с категориями.

"Не хочу подвергать сомнению присвоение категорий, но бывают случаи, когда высшая категория рядом не стоит с выпускником из вуза. Пусть сам наниматель, который берет молодого врача к себе, за него несет ответственность. Поэтому я вас в этом отношении готов поддержать, как и по многим другим, если они будут приемлемы при формировании нового порядка лицензирования", – сказал президент, отвечая директора Бизнессоюза предпринимателей и нанимателей Жанны Тарасевич.

В своем вопросе главе государства она подчеркнула, что существующая в настоящее время практика дискредитирует дипломы молодых врачей, а также девальвирует систему образования и государственных учреждений здравоохранения.