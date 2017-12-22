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velcom стал официальным оператором связи II Европейских игр 2019 года

22.12.2017 17:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Телеком-оператор velcom стал официальным оператором связи II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Компания обеспечит спортсменов и болельщиков качественной мобильной связью и поможет с подготовкой к мероприятию.

Статус официального оператора связи закреплен соглашением о сотрудничестве, которое заключили компания velcom и Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Телеком-оператор обеспечит гостей и участников Игр сверхчеткой голосовой связью и скоростным интернетом, при этом в velcom готовы внедрять и запускать самые передовые технологии, существующие в мире. В качестве официального партнера Дирекции Европейских игр velcom также поможет с организацией и популяризацией мероприятия, а также повышением интереса к Играм у населения.

«Европейские игры – спортивное событие мирового уровня. Компания velcom как часть большой группы телекоммуникационных компаний, работающих по всему миру, рада поддержать Игры в Минске и предоставить всем участникам лучшую инфраструктуру и услуги связи. Мы считаем, что проведение Игр – это уникальная возможность для всей страны продемонстрировать поддержку общеевропейских ценностей и лидирующие позиции Беларуси как спортивной нации», – подчеркнул генеральный директор velcom Гельмут Дуз.

«Соглашения с компанией velcom для нас как рождественский подарок. С одной стороны, это существенная помощь в функционировании дирекции, с другой – наше сотрудничество показывает, что потенциальным спонсорам выгодно вместе популяризировать II Европейские игры с учетом масштабности события, – отметил директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин. – Многие организации активны в социальном плане и лучшей точки приложения их усилий, чем Евроигры, трудно найти. Для Европы этот продукт даже более важен, чем для Беларуси. Кстати, наш континент – самый сильный в мировом Олимпийском движении».

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 198 комплектов медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 8 тыс. официальных участников, а соревнования будут транслировать на 160 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Телеком-оператор velcom стал официальным оператором связи II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Компания обеспечит спортсменов и болельщиков...

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