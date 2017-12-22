Умное окно, или может фурнитура

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Открыть окно, приоткрыть, отрегулировать для зимнего проветривания, закрыть. Таков привычный алгоритм нашего общения с пластиковыми окнами. На первый взгляд, за исключением нескольких вариантов для приоткрывания, мало чем отличается от использования самых простых рам. Однако если разобраться с вопросом поглубже, становится ясно, что возможности современной фурнитуры, а именно она отвечает за успешные манипуляции с рамами, гораздо шире. Начнем с того, что именно качественная фурнитура, а это и ручки, и системы открывания и еще немало элементов, гарантирует безопасность. Причем в ряде случаев делает это совершенно незаметно. Это важно. Чем меньше информации о вашей оконной системе получит злоумышленник, тем ниже его шансы на успешный взлом.Полностью скрытая механическая фурнитура, такая, как VarioTec NI, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры в России и странах СНГ компании Schüco, подходит для оконных створок внахлест, с открыванием внутрь и соответствует классу безопасности вплоть до RC 2. В сочетании с грибовидными блокираторами из закаленной стали в фиксаторах, а также угловыми опорами с защитой от снятия с петель окна это гарантирует защиту от взлома в течение длительного срока.Но, помимо безопасности, важен и комфорт. Например, возможность проветривания без открывания створок и без сквозняков. И фурнитура способна это обеспечить. Если, конечно, установить совместимую систему проветривания, которая предполагает возможность щелевой вентиляции без ущерба для защиты от взлома.Дело в том, объясняет Станислав Французов, что с помощью новой техники окна уже не откидываются, а лишь отодвигаются на 6 миллиметров, и через проходящую по периметру щель вовнутрь поступает свежий воздух. Это маленькое вентиляционное отверстие незаметно снаружи и сохраняет все свойства закрытого окна с точки зрения безопасности. При этом, по сравнению с откинутым окном, обеспечивается равномерная вентиляция без всяких сквозняков.Современная оконная фурнитура способна обеспечить и максимальную плавность и легкость открывания и закрывания даже на больших и тяжелых, до 150 килограммов, створках. Так, в моделях VarioTec удалось объединить преимущества и надежность стальной фурнитуры с удобством моделей с ригельштангой.Ее использование позволило превысить необходимые по ГОСТ 307772001 показатели плавности хода более чем в 2,5 раза. Дело в том, что здесь ригельштанга выполнена из современного материала. Это Полиамид 66, PA66GF30. Это, помимо удобства обращения с рамой, позволяет снизить до минимума риск промерзания, который возможен для обычной стальной фурнитуры. Еще она не окисляется в отличие от металлических.Кстати, современная фурнитура дает и широкие возможности для автоматизации процесса открывания-закрывания. Это важно не только в случае труднодоступных окон, но и для людей с особыми потребностями. При наличии радиоуправляемого привода, существует немало их конструкций, любые манипуляции с рамами становятся простыми и комфортными. Достаточно воспользоваться пультом. Более того, в рамках умного дома можно даже программировать проветривание в зависимости от показаний микроклиматических датчиков.www.schueco.ru